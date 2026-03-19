Los hilos invisibles del fiscal Taiano: la denuncia que pone en jaque la causa contra Ritondo

La abogada Natalia Volosin encendió un ventilador que apunta directamente al corazón del sistema judicial y sus relaciones carnales con el poder político.

La denuncia no es solo un dardo hacia nombres propios, sino una radiografía de lo que ella denomina un problema "estructural": la falta de una pared de cristal entre quienes investigan y quienes son investigados.

El eje del escándalo tiene tres vértices que cierran un círculo perfecto de posibles conflictos de interés:

Federico Taiano, hijo del fiscal federal Eduardo Taiano, desembarcó en la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado) durante la actual gestión nacional, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete que conducía Guillermo Francos.

Su rol estaba vinculado a un área sensible: los bienes decomisados.

Según Volosin, Federico Taiano no es solo un funcionario; también sería un hombre de negocios internacionales. Figuraría como socio en sociedades offshore en Miami junto a personas del círculo íntimo de Cristian Ritondo.

Cada vez se pone peor. El hijo del fiscal Eduardo Taiano no solo es funcionario del gobierno, también es socio de Cristian Ritondo en las sociedades offshore de Miami. Adivinen quién "investiga" el enriquecimiento ilícito de Ritondo? Si, EDUARDO TAIANO pic.twitter.com/cF8hX9RZus — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) March 18, 2026

Aquí es donde la tensión institucional llega a su punto máximo: el fiscal Eduardo Taiano es quien tiene en sus manos la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra, justamente, Cristian Ritondo.

La pregunta es inevitable: ¿Puede un fiscal investigar con objetividad al "socio" de su hijo?

Desde el punto de vista jurídico, el planteo de Volosin abre un abanico de interrogantes sobre la ética pública y la transparencia. En Argentina, los fiscales tienen la obligación de excusarse si existe una razón que comprometa su objetividad.

Sin embargo, la "familia judicial" suele ser reticente a soltar expedientes sensibles.

Los puntos que la Justicia deberá aclarar:

Las Offshore: ¿Cuál es la actividad real de esas empresas en Florida y qué capitales manejan?

El rol de Federico: ¿Qué funciones específicas cumplía el hijo del fiscal en esas estructuras societarias?

La omisión de Eduardo: ¿Por qué el fiscal Taiano no informó estos vínculos al momento de recibir la denuncia contra Ritondo?

Para Volosin, esto no es una cuestión de ideología, sino de una arquitectura judicial diseñada para el encubrimiento cruzado. Los vínculos personales, los cargos en el Estado y los negocios en el exterior forman una malla que vuelve casi imposible la independencia real.

Mientras la confianza pública en los tribunales sigue en mínimos históricos, casos como este refuerzan la percepción de que en Comodoro Py, a veces, todo queda en familia.