Trabas para Tiburón Bianco, que ataca de atrás: Kicillof empuja, pero Alak, Otermín, Ferraresi, Massa, Mayra y Mariel juegan fuerte

En uno de esos encuentros de mesas bien servidas, con alcohol carísimo e invitados ultra VIP, en el que promedian los políticos millonarios de extracción conurbánica con más olfato que un perro; los empresarios prebendarios y evasores de eterna filiación oficialista y los obesos sindicalistas milenarios y brutos como un arado, que en los noventas el mítico Julio Ramos inmortalizó con las novelescas “Charlas de Quincho” que publicaba todos los lunes en el derechoso diario Ámbito Financiero, se escuchó esta semana lo que paso a contarles en esta “sala de honor del chusmerío peluqueril bonaerense”.

El coordinador general de la estudiantina porro-birrera conocida como Gabinete de PBA, que desgobierna la provincia de Buenos Aires desde 2019, el también inefable Carli “Tiburón” Bianco, más conocido como “Tibu Carli” o simplemente “Tiburón Blanco" (porque de vez en cuando se come un hombre), avisó que sueña con ser el sucesor de su íntimo amigo Kicillof en la Gobernación bonaerense. Asegura, sin pruebas, que varios intendentes aliados a Axel lo apoyan y que busca que en los próximos 15 meses no le pongan trabas por delante (ni por detrás), en su afán conquistador.

El chofer del gobernador en sus recorridas con un Clío al se subían cuando estaban llegando a la ciudad elegida (el recorrido largo por las destruídas rutas provinciales, en verdad, lo hacían en autos carísimos que era imposible mostrar en pueblos sumidos en décadas de olvido oficial y pobreza humillante), devenido luego en ministro de Gobierno, pretende volver a subirse al viejo Renault negro para intentar repetir la historia, pero esta vez no como extra, sino como protagonista.

Una decena de impiadosos intendentes, infinitamente más ocupados por revertir la trágica ley que les impide reelegir indefinidamente que por empujar de atrás al “Tibu Carli”, lo bolsiquean a mansalva y le palmean la espalda irónicamente, como esos adolescentes que fueron a debutar a una casa de citas de un pueblo vecino y las chicas no alcanzaban, entonces al más bobo le tocó colgarse de un travesaño, y lo consuelan diciéndole que está buenísimo, para que no joda y los deje cumplir sus sueños en paz.

Cuando pregunté por qué lo apodan “Tiburón Bianco” o “Tibu Carli” (con la inocencia inmoral de un funcionario que viaja por autopista, desde Quilmes a La Plata de madrugada, sin chofer, borracho y drogado, y fundamenta no querer soplar la pipeta diciendo que no confía en los pobres agentes de seguridad vial porque son del gobierno nacional de MIlei), mi fuente se rió largamente y explicó: “los tiburones blancos, de vez en cuando se comen un hombre”. Entonces entendí todo y recordé algunas historias oscuras que había escuchado sobre el mismo personaje.

Pero por supuesto que eso no es lo importante, sino simplemente una anécdota. La clave de esta nota es saber que, si Carli Bianco va a postularse como candidato a gobernador de PBA, deberá competir, al menos en el peronismo, con varios intendentes y ex, que ya arman sus espacios, juntan dirigentes y transpiran la camiseta, con las mismas intenciones que él, pero con muchísima más chapa, experiencia de gestión y capacidad intelectual y política que él.

Los actuales intendentes peronistas Julio Alak (La Plata), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno) y Jorge Ferraresi (Avellaneda) y los ex mandatarios comunales Sergio Massa (Tigre) y Mayra Mendoza (Quilmes), ya están en carrera y son más serios, poderosos y creíbles que “Tiburón Bianco”. A ellos habrá que sumar al Colo Santilli o Sebastián Pareja (más probable), por LLA; a algún radical, a alguien del PRO y a la izquierda. Demasiadas trabas para Tibu.

¿Qué significa la PBA para el mapa electoral argentino?

Todos saben que PrimeraPagina.info es el portal de noticias que más información veraz publica desde hace décadas sobre los pormenores de la política bonaerense. Cada detalle de la rosca de los 135 municipios (distritos), repartidos en 8 secciones electorales (zonas), importa no sólo en cada centímetro de su basto territorio de 307.571 kilómetros cuadrados, sino en la vida de sus 17.523.996 habitantes.

Desde San Nicolás a Carmen de Patagones (de Norte a Sur) y desde Adolfo Alsina a General Lavalle (de Oeste a Este), ocurren eventos políticos que impactan en La Plata, la bella capital de PBA. Pero lo que ocurre en un territorio geográficamente muy pequeño aunque demográficamente infinito, el Conurbano bonaerense o AMBA, repercute, además de la ciudad de las diagonales, en CABA, donde opera la sede del poder nacional.

Contorneando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Norte, Oeste y Sur, desde la avenida General Paz hasta la ruta 6, se dibuja la boluminosa imagen de los 24 distritos que integran lo que antes se conocía solamente como Conurbano y ahora, por razones de estética idiomática, los tecnócratas de la comunicación política decidieron llamar AMBA. Allí viven 11 millones de personas, el 25% de la población nacional y el 64% de la provincia de Buenos Aires.

Este escenario, descrito arriba con detalles para contextualizar, plantea la necesidad de entender certeramente la dimensión tanto política como social que tiene la PBA para la vida institucional de la Argentina. Ser gobernador de la Provincia de Buenos Aires, la más determinante del país por muchísimo, no es para cualquiera, aunque en los últimos 27 años hayan pasado por el sillón de Dardo Rocha una sucesión irreparable de incompetentes:

Carlos Ruckauf (1999-2002): Asumió tras ganar las elecciones, pero dejó el cargo antes de finalizar su mandato para asumir como Canciller nacional. Felipe Solá (2002-2007): Era el vicegobernador de Ruckauf y asumió la gobernación tras su renuncia, completando el mandato y siendo luego electo para el período siguiente. Daniel Scioli (2007-2015): Gobernó durante dos mandatos consecutivos. María Eugenia Vidal (2015-2019): Primera gobernadora mujer, representando a Cambiemos. Axel Kicillof (2019-2027): Electo por el Frente de Todos, actualmente en su segundo mandato.

Lo cierto es que con esta seguidilla de inútiles, PBA perdió no solo gran parte de los fondos que le corresponden de coparticipación federal, sino que dejó de tener, a la hora de las decisiones claves del país, el peso institucional, político y social que nunca debió haber perdido.

Por eso, ahora que empiezan a posicionarse los candidatos a suceder a este quinteto de porteños con mentes deforestadas, bolsillos enormes y corazones insignificantes, es importante conocer a los aspirantes y ofrecer, con la luminosidad que las tecnologías de la comunicación permiten ahora, sus nombres, historias, trayectorias y prontuarios. Para que no nos vuelva a gobernar un porteño chorro e inútil como los últimos cinco.