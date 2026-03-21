La Copa no se toca: Senegal se atrinchera en una base militar para no devolver el trofeo a la CAF

La tensión en el fútbol africano ha escalado a niveles geopolíticos. Lo que comenzó como una final accidentada en enero, se ha transformado en un conflicto de soberanía deportiva.

Senegal, que venció 1-0 a Marruecos en el tiempo extra, ha decidido ignorar la orden de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de devolver el trofeo, optando por una medida drástica: custodia militar permanente.

El entrenador Pape Thiaw, convertido ahora en una figura de resistencia nacional, fue visto y filmado dentro de una base militar, escoltado por pelotones armados mientras sostenían la copa.

La escena, que ya dio la vuelta al mundo, es el mensaje más contundente de la Federación Senegalesa: no reconocerán el "escritorio".

El origen del conflicto: los 17 minutos de la discordia

Para entender este nivel de hostilidad, hay que remontarse a la final de enero. El partido fue una olla a presión que explotó cuando el árbitro cobró un penal dudoso a favor de Marruecos.

La reacción: El banco de Senegal, liderado por Thiaw, retiró a sus jugadores del campo durante 17 minutos en señal de protesta.

El fallo de la CAF: La Comisión de Apelación de la entidad utilizó ese abandono temporal como argumento para declarar una derrota administrativa de 3-0 contra Senegal, proclamando campeón a Marruecos meses después del pitazo final.

Según informa The Guardian Nigeria, el trofeo original ha sido movido a una ubicación secreta de alta seguridad. Thiaw, quien enfrenta una sanción de cinco partidos, rompió el silencio en sus redes sociales asegurando que su comportamiento en la final fue para "proteger a sus jugadores" de una injusticia manifiesta.

Ahora, la pelota está en manos de la justicia internacional. Senegal ha llevado el caso al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), buscando anular el fallo de la CAF. Mientras tanto, la imagen de soldados senegaleses portando el trofeo continental deja claro que, para ellos, la victoria obtenida con el gol de Pape Gueye es sagrada e innegociable.