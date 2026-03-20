¡Habemus Grupos! Se sorteó la Copa Sudamericana 2026: los argentinos ya conocen sus grupos

La Copa Sudamericana 2026 ya está en marcha. Tras el sorteo realizado por la CONMEBOL, quedó definido el mapa para los ocho grupos que buscarán la gloria en Colombia.

El formato se mantiene implacable: solo el primero de cada zona clasifica directo a octavos de final, mientras que los segundos deberán jugar un "play-off" contra los terceros bajados de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

River Plate: El gigante que quiere repetir el 2014

El equipo de Núñez regresa a la competición donde supo tocar el cielo con las manos en 2014 (venciendo a Atlético Nacional) y donde también sufrió el trago amargo en la final de 2003 ante Cienciano. El sorteo le fue, a priori, amigable:

Sus rivales: Integrará el grupo junto a Bragantino (Brasil) , Blooming (Bolivia) y Carabobo (Venezuela) .

El dato: Una buena noticia para el "Millonario" es que Blooming no juega en la altura de La Paz, lo que simplifica la logística. El rival a vencer será Bragantino, finalista de la edición 2021, que cuenta con roce internacional y un presupuesto importante.

Racing Club: El campeón no se detiene

La "Academia" vuelve al trofeo tras bordarse la estrella internacional en 2024 bajo la conducción de Gustavo Costas. El DT, que sigue al frente del proyecto, buscará primero quedarse con el Grupo E, que presenta un desafío mayúsculo:

Sus rivales: Botafogo (Brasil) , Caracas (Venezuela) e Independiente (Bolivia) .

Duelo de titanes: Racing volverá a verse las caras con Botafogo, el campeón de la Copa Libertadores 2024, con quien disputó la Recopa Sudamericana.

La legión argentina: Debutantes y campeones

El resto de los representantes nacionales tienen paradas bravas y viajes extensos:

San Lorenzo (Grupo D): El primer campeón de la historia del torneo (2002) tendrá un grupo con historia. Enfrentará al mítico Santos (Brasil) , además de Deportivo Cuenca (Ecuador) y Recoleta (Paraguay) .

Tigre (Grupo A): El "Matador" medirá fuerzas contra un histórico como América de Cali (Colombia) , Macará (Ecuador) y Alianza Atlético (Perú) .

Deportivo Riestra (Grupo F): En su debut absoluto en copas internacionales, el equipo de Pompeya tendrá una fase de grupos "picante": se cruzará con el gigante Gremio (Brasil) , Palestino (Chile) y Montevideo City Torque (Uruguay) .

Barracas Central (Grupo H): El otro debutante del certamen no la tendrá fácil: viajará para enfrentar a Olimpia (Paraguay), Audax Italiano (Chile) y el siempre peligroso Vasco da Gama (Brasil).

Estructura de la Competencia