¡El sueño continental está en marcha! Se sorteó la Libertadores 2026: Estudiantes va por la revancha ante el "Mengão"

La Copa Libertadores 2026 ya tiene sus cruces definidos y el destino ha querido que la mística platense se ponga a prueba desde el primer minuto.

Con la gran final en el horizonte, los equipos argentinos se preparan para batallas en el llano, en la selva y, sobre todo, en la temida altura sudamericana.

Estudiantes: El "Pincha" quiere cobrarse una deuda pendiente

El sorteo no fue precisamente un camino de rosas para el equipo de La Plata. Estudiantes cayó en el Grupo A, donde el plato fuerte será el reencuentro con un viejo conocido que le dejó una espina clavada.

El verdugo: Deberá enfrentar a Flamengo , el gigante brasileño que eliminó al León en los cuartos de final de la edición 2025. Una oportunidad inmejorable para la revancha.

El desafío del oxígeno: El grupo se completa con Cusco de Perú, que obligará al Pincha a subir a los 3.999 metros de altura, y el siempre competitivo Independiente Medellín de Colombia.

Boca Juniors: Mística y reencuentros en el Grupo D

Como cabeza de serie, el Xeneize lidera el Grupo D con cruces que mezclan historia y caras conocidas.

Rememorando el 77: Se enfrentará a Cruzeiro , un gigante que hoy atraviesa una crisis futbolistica (último en el Brasileirao tras siete fechas), evocando aquella mítica final del 77 donde Boca gritó campeón.

El "Pipa" del otro lado: El morbo estará en el duelo contra el Barcelona de Ecuador, que cuenta con Darío Benedetto en el ataque tras haber eliminado a Argentinos Juniors. El grupo lo completa la Universidad Católica dirigida por el argentino Daniel Garnero.

Rosario Central: El "Fideo" quiere su trofeo

Con Ángel Di María como estandarte y motor de la ilusión "Canalla", Central integra una zona de mucho viaje. Deberá medirse ante la Universidad Central de Venezuela, la experiencia de Libertad de Paraguay y el siempre difícil Independiente del Valle en la altura de Ecuador.

Los otros argentinos: De campeones a debutantes