Tensión en Cerámica Fanelli: despidieron a candidatos a delegados en plena conciliación obligatoria

La paz social en la planta de Cerámica Fanelli se quebró definitivamente este miércoles por la noche. Los trabajadores de la emblemática firma platense denunciaron el despido "con causa" de tres compañeros.

Acerca de la situación lo que califican como un acto abierto de persecución sindical y un ataque directo a la organización interna de la fábrica.

El conflicto escala en un momento de máxima sensibilidad: dos de los empleados desvinculados se habían presentado formalmente como candidatos a delegados para las elecciones previstas dentro de dos meses.

El tercer despedido es un operario que días atrás había radicado una denuncia por hostigamiento ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

Los puntos clave del conflicto:

Violación de la Conciliación: Los despidos se produjeron mientras rige una conciliación obligatoria dictada por la cartera laboral, vigente hasta el próximo 20 de abril.

Persecución Gremial: El comunicado de los trabajadores sostiene que la patronal utilizó los despidos para "amedrentar y disciplinar" a quienes encabezan los reclamos por mejores condiciones laborales.

Falta de Tutela: Pese a haber notificado su postulación como delegados, la empresa procedió con las cesantías antes de que se concretara el proceso electoral.

"La patronal respondió con despidos persecutorios, en una clara represalia contra quienes vienen denunciando hostigamiento y defendiendo los reclamos de sus compañeros", señalaron desde el cuerpo de trabajadores.

Protesta y reclamo de reincorporación

Los operarios exigen la "inmediata reincorporación" de los tres afectados y el cese de lo que consideran una conducta "ilegal y antisindical".

El caso ya está en manos del Ministerio de Trabajo bonaerense, que deberá determinar si la empresa incurrió en una falta grave al romper la paz social durante el período de conciliación.