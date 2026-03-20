Gimnasia busca recuperarse en Tucumán: Con debutantes y bajas, el Lobo visita al Decano

Este viernes, Gimnasia y Esgrima La Plata tiene una cita clave para sus aspiraciones en el Torneo Apertura 2026. A partir de las 21:00, el "Lobo" visitará a Atlético Tucumán por la fecha 12, con el arbitraje de Andrés Gariano y Maximiliano Macheroni en el VAR.

El encuentro se presenta como la oportunidad ideal para dejar atrás el insólito tropiezo de la fecha pasada y la polémica que rodeó a Julián Kadijevic.

El elenco conducido por Fernando Zaniratto se encuentra actualmente en la octava posición de la Zona B, dentro del lote de clasificados, pero la irregularidad acecha.

Enfrente tendrá a un "Decano" que atraviesa una crisis profunda: de los últimos seis partidos perdió cuatro, empató dos y apenas registra una victoria en todo el certamen.

Un arco de estreno y cambios en la lista

La noticia del día en la formación tripera es el debut absoluto del joven arquero Máximo Cabrera, quien tomará el lugar de Kadijevic. Pero no será el único estreno, ya que el central Gonzalo Errecalde, ex Chacarita, hará su presentación oficial reemplazando a Renzo Giampaoli.

Las novedades en la convocatoria:

Sorpresas bajo los tres palos: Ante las bajas de Insfrán y Kadijevic, los juveniles Patricio Schroeder y Agustín Ayala recibieron su primer llamado al primer equipo.

Regresos esperados: Alejo Gelsomino, Maximiliano Zalazar y Santiago Villarreal vuelven a estar a disposición tras varias fechas. Además, Bautista Barros Schelotto fue convocado por primera vez en lo que va del año.

Ausencias notables: Salieron de la nómina Kadijevic, Lucas Castro, Jorge de Asís y Matías Melluso (quien fue padre este viernes).

Formación probable de Gimnasia

El Lobo saldría a la cancha con un 4-2-3-1 ofensivo pero con nombres nuevos en la columna vertebral: