ESCÁNDALO EN CHACO | Se la siguen robando toda: detectan sobreprecios enormes en un Parque Acuático

Lo que comenzó como un proyecto final de graduación para dos jóvenes profesionales se ha transformado en una verdadera "bomba" política y judicial en la provincia del Chaco.

Las ingenieras Millie María Luján Furik y Sol Paula Rousseau, bajo la tutoría del ingeniero Alejandro Ruberto, elaboraron una tesis de 141 páginas que desnuda una brecha abismal en los costos de la obra pública local.

El estudio técnico-académico aborda de manera integral el diseño del Parque Acuático de Resistencia. Tras realizar un cómputo exhaustivo de materiales, mano de obra y equipos, las profesionales concluyeron que el costo total de la obra asciende a $3.655.517.159.

Sin embargo, la gestión del Ejecutivo provincial licitó el mismo proyecto por una suma cercana a los $9.000 millones.

Los puntos clave de la investigación

Sobrecosto del 60%: La diferencia entre el presupuesto académico (validado por expertos) y el oficial supera los $5.300 millones, una cifra que el Gobierno aún no ha podido explicar técnicamente.

Eficiencia vs. Gasto: Mientras que el proyecto oficial tiene omisiones, la tesis incluye un sistema de sustentabilidad con recolección de agua de lluvia y la posibilidad futura de calefacción solar para operar todo el año.

Cálculos rigurosos: El trabajo detalla desde el cálculo estructural del restaurante principal (con cerchas metálicas y hormigón armado) hasta el complejo sistema hidráulico de recirculación y tratamiento de agua.

Un debate sobre la transparencia

La tesis no solo obtuvo el aval académico por su viabilidad y rigor, sino que ahora se convierte en una prueba documental que cuestiona los mecanismos de control del Ministerio de Infraestructura del Chaco.

¿Cómo es posible que dos ingenieras recién recibidas logren un diseño más completo y eficiente por menos de la mitad del precio que paga el Estado? La pregunta queda flotando en el clima político chaqueño, donde la eficiencia en el uso de los recursos públicos vuelve a estar bajo la lupa social.

Fuente: SinFiltro.com.ar