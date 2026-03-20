VTV: ahora exigen pagar antes del turno en La Plata y Berisso

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires sumó un cambio operativo que modifica la experiencia de miles de conductores: quienes tengan turno deberán abonar el trámite de manera anticipada, dejando atrás el pago presencial el día de la inspección.

La medida ya se encuentra vigente en La Plata y Berisso, donde determinadas plantas dejaron de funcionar con cobro en ventanilla para convertirse en centros de prepago. En estos casos, el usuario debe completar el pago antes de asistir al turno, a través de los canales digitales habilitados en la web oficial.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense explicaron que la decisión busca mejorar la “accesibilidad y transparencia” del sistema. En términos operativos, el objetivo central es ordenar la atención, reducir tiempos de espera y evitar congestiones en las plantas, un problema recurrente en períodos de alta demanda.

Cómo funciona el nuevo sistema

El esquema es claro:

El usuario solicita turno como de costumbre.

Luego, debe realizar el pago previamente mediante tarjeta de débito, crédito o código QR.

Solo con el pago acreditado, el turno queda confirmado.

En la práctica, esto implica que ya no será posible pagar en el lugar el día asignado, al menos en las plantas que adoptaron el sistema de prepago.

Según se detalla en el sitio oficial, “la mayoría de las plantas funcionan con sistema prepago”, lo que anticipa una transformación más amplia del esquema de cobro. No obstante, aún existen sedes con modalidad híbrida, donde el usuario puede elegir pagar en el momento.