La Plata intensifica controles de tránsito y secuestra más de 100 motos en operativos simultáneos

En un contexto de creciente preocupación por la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito urbano, la Municipalidad de La Plata llevó adelante una serie de operativos simultáneos en distintos barrios de la ciudad que derivaron en el secuestro de más de 100 motocicletas que circulaban en infracción.

Los procedimientos se desplegaron en puntos considerados estratégicos por su alto flujo vehicular y antecedentes de irregularidades. Entre ellos se destacan las intersecciones de 32 y 149, 7 y 60, 7 y 80, Plaza Moreno, 131 y 66, 20 y 54, y 24 entre 38 y 39, donde agentes municipales realizaron controles exhaustivos de documentación y condiciones de circulación.

Según se informó oficialmente, durante los operativos se detectaron múltiples incumplimientos a la normativa vigente, lo que derivó en el retiro de los vehículos de la vía pública. Si bien no se detallaron las infracciones específicas en cada caso, este tipo de procedimientos suele estar vinculado a la falta de documentación obligatoria, ausencia de casco, irregularidades en las patentes o vehículos sin condiciones técnicas adecuadas para circular.

Controles integrales y articulación interinstitucional

En paralelo a los operativos sobre motocicletas, la Secretaría de Seguridad avanzó con controles de alcoholemia en accesos clave a la ciudad, como la bajada de la Autopista La Plata–Buenos Aires y la rotonda de ingreso. Estos procedimientos se realizaron de manera conjunta con Aubasa y personal de Tránsito bonaerense, lo que evidencia un esquema de trabajo coordinado entre distintas jurisdicciones.

El despliegue no se limitó al control de vehículos particulares. La Secretaría de Control Urbano y Convivencia también llevó adelante inspecciones sobre micros y combis, donde se labraron actas por diversas infracciones. Además, se implementaron controles dinámicos en distintos puntos de la ciudad, una modalidad que busca evitar la previsibilidad de los operativos y aumentar su eficacia.