Tragedia en La Plata: un hombre falleció intoxicado por comer una tortilla

La ciudad de La Plata quedó conmocionada tras un episodio que expone los riesgos latentes en la cadena alimentaria urbana. Un hombre falleció luego de sufrir una grave descompensación tras ingerir una tortilla adquirida en un comercio gastronómico cercano a su domicilio, en la zona de Plaza Rocha.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, la víctima compartió la comida con su pareja. Minutos después de comenzar a ingerir el alimento, ambos experimentaron síntomas intensos, entre ellos náuseas, malestar general y vómitos. Lo que inicialmente parecía un cuadro digestivo leve evolucionó rápidamente hacia una urgencia médica.

Ambos fueron trasladados al Hospital San Martín, donde quedaron internados bajo observación. La mujer logró estabilizarse y evolucionó favorablemente, mientras que el estado del hombre se agravó con el correr de las horas. Finalmente, durante la noche del miércoles, se confirmó su fallecimiento.

Hipótesis médica: posible infección por salmonella

Los primeros estudios clínicos aportaron un dato clave: la posible presencia de salmonella, una bacteria que provoca infecciones gastrointestinales y que puede derivar en cuadros severos en pacientes con factores de riesgo.

Según trascendió, la víctima padecía afecciones coronarias preexistentes, lo que habría influido en el desenlace fatal. Especialistas consultados coinciden en que, si bien la salmonella suele causar cuadros leves en la población general, puede resultar letal en personas con enfermedades crónicas, adultos mayores o sistemas inmunológicos debilitados.

Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, dolor abdominal, diarrea y vómitos. En escenarios más complejos, puede generar deshidratación severa o infecciones sistémicas, complicaciones que requieren atención médica urgente.

Bajo la lupa: la manipulación de alimentos

La principal hipótesis apunta a la tortilla consumida por la pareja. No se descarta que el huevo utilizado haya estado en mal estado o insuficientemente cocido, una de las formas más comunes de transmisión de esta bacteria.

La salmonella suele encontrarse en productos de origen animal, especialmente huevos, carnes y lácteos que no han sido correctamente manipulados o conservados. En este contexto, el episodio vuelve a poner en discusión las condiciones sanitarias de los comercios gastronómicos, especialmente aquellos que elaboran alimentos con ingredientes sensibles.

Hasta el momento, el hecho no derivó en una causa judicial. No hubo intervención policial y se desconoce si la familia del fallecido avanzará con una denuncia formal que permita investigar lo ocurrido. Esta falta de judicialización mantiene el caso en una zona de incertidumbre, tanto desde el punto de vista legal como sanitario.