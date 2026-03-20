Información General | 20 Mar
una problemática que afecta al 90% de la población
Día Mundial de la Salud Bucodental: por qué cuidar la boca impacta en todo el cuerpo
12:42 |Cada 20 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Salud Bucodental, una fecha que busca instalar en agenda la importancia de la prevención y el cuidado dental. Especialistas advierten que la salud oral no es un aspecto aislado, sino un factor clave en el bienestar general. La falta de controles periódicos sigue siendo una de las principales deudas sanitarias.
El 20 de marzo se celebra el Día Mundial de la Salud Bucodental, una efeméride impulsada por la Federación Dental Mundial (FDI) que pone el foco en un aspecto muchas veces relegado dentro de las políticas sanitarias y los hábitos cotidianos: el cuidado de la boca.
Lejos de tratarse de una cuestión meramente estética, la salud bucal está directamente vinculada con la salud integral del organismo. La cavidad oral cumple funciones esenciales como la masticación, la deglución y la fonación, y su deterioro puede impactar en múltiples dimensiones de la vida cotidiana, desde la alimentación hasta la autoestima.
Diversos estudios advierten que la boca funciona como una puerta de entrada a enfermedades sistémicas. Problemas como la periodontitis o las infecciones bucales pueden estar asociados a patologías de mayor complejidad, entre ellas la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.
En este sentido, los especialistas insisten en un punto clave: la prevención temprana permite evitar cuadros más graves y costosos, tanto en términos económicos como de calidad de vida. Sin embargo, en la práctica cotidiana, las consultas odontológicas suelen postergarse hasta la aparición de dolor o molestias visibles.
Una problemática global
El impacto de las enfermedades bucodentales no es marginal. Se estima que hasta el 90% de la población mundial puede padecer alguna afección oral a lo largo de su vida, muchas de ellas evitables con controles periódicos y hábitos adecuados.
Entre las más frecuentes se encuentran:
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Caries dental
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Enfermedad periodontal (inflamación de encías)
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Halitosis
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Llagas y aftas
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Herpes labial
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Cáncer oral
Más allá del dolor físico, estas patologías pueden generar aislamiento social, pérdida de confianza y dificultades en la comunicación, lo que evidencia su impacto en la salud mental y emocional.
El rol de los hábitos y los factores de riesgo
El desarrollo de estas enfermedades está fuertemente asociado a ciertos factores de riesgo. Entre los principales se destacan:
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Mala alimentación, especialmente el consumo excesivo de azúcares y carbohidratos
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Tabaco y alcohol
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Higiene bucal deficiente
En contrapartida, la adopción de hábitos simples puede marcar una diferencia significativa. El cepillado frecuente, el uso de hilo dental y las visitas periódicas al odontólogo constituyen la base de una estrategia preventiva eficaz.
Una campaña global con enfoque integral
La campaña vigente de la FDI para el período 2024-2026 lleva el lema “Una boca feliz es un cuerpo feliz”, reforzando la idea de que el bienestar oral es inseparable del bienestar general.
Como parte de esta iniciativa, se busca también comunicar de manera más accesible y pedagógica, incorporando recursos narrativos y personajes como “Toothie”, una mascota que apunta a generar conciencia desde edades tempranas.
El origen de la fecha
El Día Mundial de la Salud Bucodental fue establecido en 2007 y originalmente se celebraba el 12 de septiembre, en homenaje al fundador de la FDI, Charles Godon. Sin embargo, en 2013 se trasladó al 20 de marzo, en parte por una curiosa lógica numérica vinculada a la salud dental:
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Los niños desarrollan 20 dientes de leche
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Los adultos sanos tienen 32 dientes
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Se aspira a llegar a la vejez con al menos 20 dientes naturales
Esta simbología refuerza el mensaje central: la salud bucal es un proceso que atraviesa toda la vida.
Recomendaciones básicas
Entre las principales recomendaciones para mantener una buena salud bucodental se destacan:
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Visitar al odontólogo cada seis meses o al menos una vez al año
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Cepillarse los dientes tres veces al día
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Utilizar hilo dental y enjuague bucal
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Cambiar el cepillo cada tres meses
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Evitar bebidas azucaradas y ultraprocesadas
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Reducir el consumo de tabaco y alcohol
En un contexto donde la prevención suele quedar relegada frente a la urgencia, la efeméride funciona como recordatorio: cuidar la boca no es un lujo ni una cuestión secundaria, sino una inversión directa en salud y calidad de vida.