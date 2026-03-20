Día Mundial de la Salud Bucodental: por qué cuidar la boca impacta en todo el cuerpo

El 20 de marzo se celebra el Día Mundial de la Salud Bucodental, una efeméride impulsada por la Federación Dental Mundial (FDI) que pone el foco en un aspecto muchas veces relegado dentro de las políticas sanitarias y los hábitos cotidianos: el cuidado de la boca.

Lejos de tratarse de una cuestión meramente estética, la salud bucal está directamente vinculada con la salud integral del organismo. La cavidad oral cumple funciones esenciales como la masticación, la deglución y la fonación, y su deterioro puede impactar en múltiples dimensiones de la vida cotidiana, desde la alimentación hasta la autoestima.

Diversos estudios advierten que la boca funciona como una puerta de entrada a enfermedades sistémicas. Problemas como la periodontitis o las infecciones bucales pueden estar asociados a patologías de mayor complejidad, entre ellas la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

En este sentido, los especialistas insisten en un punto clave: la prevención temprana permite evitar cuadros más graves y costosos, tanto en términos económicos como de calidad de vida. Sin embargo, en la práctica cotidiana, las consultas odontológicas suelen postergarse hasta la aparición de dolor o molestias visibles.

Una problemática global

El impacto de las enfermedades bucodentales no es marginal. Se estima que hasta el 90% de la población mundial puede padecer alguna afección oral a lo largo de su vida, muchas de ellas evitables con controles periódicos y hábitos adecuados.

Entre las más frecuentes se encuentran:

Caries dental

Enfermedad periodontal (inflamación de encías)

Halitosis

Llagas y aftas

Herpes labial

Cáncer oral

Más allá del dolor físico, estas patologías pueden generar aislamiento social, pérdida de confianza y dificultades en la comunicación, lo que evidencia su impacto en la salud mental y emocional.

El rol de los hábitos y los factores de riesgo

El desarrollo de estas enfermedades está fuertemente asociado a ciertos factores de riesgo. Entre los principales se destacan:

Mala alimentación , especialmente el consumo excesivo de azúcares y carbohidratos

Tabaco y alcohol

Higiene bucal deficiente

En contrapartida, la adopción de hábitos simples puede marcar una diferencia significativa. El cepillado frecuente, el uso de hilo dental y las visitas periódicas al odontólogo constituyen la base de una estrategia preventiva eficaz.

Una campaña global con enfoque integral

La campaña vigente de la FDI para el período 2024-2026 lleva el lema “Una boca feliz es un cuerpo feliz”, reforzando la idea de que el bienestar oral es inseparable del bienestar general.

Como parte de esta iniciativa, se busca también comunicar de manera más accesible y pedagógica, incorporando recursos narrativos y personajes como “Toothie”, una mascota que apunta a generar conciencia desde edades tempranas.

El origen de la fecha

El Día Mundial de la Salud Bucodental fue establecido en 2007 y originalmente se celebraba el 12 de septiembre, en homenaje al fundador de la FDI, Charles Godon. Sin embargo, en 2013 se trasladó al 20 de marzo, en parte por una curiosa lógica numérica vinculada a la salud dental:

Los niños desarrollan 20 dientes de leche

Los adultos sanos tienen 32 dientes

Se aspira a llegar a la vejez con al menos 20 dientes naturales

Esta simbología refuerza el mensaje central: la salud bucal es un proceso que atraviesa toda la vida.

Recomendaciones básicas

Entre las principales recomendaciones para mantener una buena salud bucodental se destacan:

Visitar al odontólogo cada seis meses o al menos una vez al año

Cepillarse los dientes tres veces al día

Utilizar hilo dental y enjuague bucal

Cambiar el cepillo cada tres meses

Evitar bebidas azucaradas y ultraprocesadas

Reducir el consumo de tabaco y alcohol

En un contexto donde la prevención suele quedar relegada frente a la urgencia, la efeméride funciona como recordatorio: cuidar la boca no es un lujo ni una cuestión secundaria, sino una inversión directa en salud y calidad de vida.