EL MACRI OSCURO EN ACCIÓN | Jorge Blacri bendijo su metrimonio en un salón de la Jefatura de Gobierno porteño | VIDEO

En el complejo y siempre sinuoso tablero de la política nacional, los gestos simbólicos suelen tener tanto o más peso que las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial. La frontera que divide la vida privada de los funcionarios y la administración de los bienes del Estado es una línea que, en la teoría republicana, debería ser infranqueable.

Sin embargo, en las últimas horas un episodio ha puesto en el centro del debate la utilización de las infraestructuras públicas para fines de índole estrictamente personal y religiosa, cruzando un límite que genera fuertes repercusiones tanto en la Capital Federal como en los círculos de poder nacionales.

El protagonista de esta controversia es el actual Jefe de Gobierno porteño, Jorge Blacri, un dirigente de peso específico que es conocido en el mundillo de la rosca política bajo el particular seudónimo de "El Macri Negro".

Según la información que ha sacudido las redacciones y los pasillos del poder, el mandatario capitalino tomó la decisión de invitar a una secta evangélica para que llevara a cabo la bendición de su matrimonio con la reconocida conductora televisiva María Belén Ludueña.

EL ADORNI QUE VIENE...

El Jefe de Gobierno porteño Jorge Blacri, conocido en el mundillo político como "El Macri Negro", invitó a una secta evangélica para que bendijeran su matrimonio con la conductora televisiva María Belén Ludueña. Hasta ahí todo bien, cada uno hace de sus… pic.twitter.com/qBxfMAJ4ju — Visión Política (@VisionPoliticaV) March 20, 2026

Hasta este punto, el relato podría enmarcarse en las decisiones de la esfera íntima de cualquier dirigente. Como marca el sentido común, cada individuo es libre de hacer de sus creencias religiosas y de su vida de pareja el "show" que mejor le parezca.

Sin embargo, la gravedad institucional y lo verdaderamente llamativo del caso radica en el escenario elegido para consumar este acto de fe: el evento religioso se llevó a cabo nada menos que en el auditorio de la Jefatura de Gobierno.

La Jefatura de Gobierno como escenario privado

El uso de un edificio gubernamental para una ceremonia religiosa privada representa una anomalía que tensiona los principios básicos del Estado laico.

La Jefatura de Gobierno no es un salón de eventos alquilado en el mercado inmobiliario; es la sede del poder ejecutivo de la Ciudad, el epicentro desde donde se administran los recursos de millones de contribuyentes y el símbolo físico de la autoridad estatal.

El auditorio, en particular, es un espacio concebido para anuncios de gestión, conferencias de prensa de interés público y actos protocolares inherentes a la administración del Estado.

Transformar ese espacio público, sostenido por el erario, en una capilla improvisada para que una secta evangélica bendiga un matrimonio privado es una decisión que, desde la óptica del análisis político, expone una peligrosa concepción patrimonialista del poder.

En la jerga política argentina, este tipo de acciones suelen ser leídas como un síntoma de "creerse el dueño de la casa", una actitud donde el funcionario confunde el rol de administrador temporal con el de propietario de los bienes del Estado.

Este episodio protagonizado por Jorge Blacri envía un mensaje ambiguo a la ciudadanía. Por un lado, muestra a un dirigente buscando consolidar su imagen familiar ante el público; por el otro, exhibe una preocupante laxitud en el cuidado de las formas republicanas.

La apropiación del espacio público para un rito que excluye a quienes no profesan esa fe particular o a quienes simplemente esperan que los edificios gubernamentales mantengan su neutralidad, es un paso en falso que la política tradicional no suele perdonar fácilmente.

"El Macri Negro" y la farandulización del poder

Para entender la dimensión de este evento, es imperativo analizar a los actores involucrados. En el ecosistema político, los apodos nunca son casuales. El mote de "El Macri Negro" con el que se identifica a Blacri sugiere una identidad política compleja: una amalgama entre la marca política tradicional del PRO (asociada al apellido Macri) y un componente quizás más pragmático, territorial o con un estilo de conducción distinto al de los fundadores del espacio. Este apodo denota peso propio, capacidad de maniobra y una personalidad política que no teme romper ciertos moldes.

Por su parte, la presencia de María Belén Ludueña aporta el indispensable factor mediático. La intersección entre la política y la televisión es un fenómeno histórico en la Argentina. La boda de un alto funcionario con una figura de la pantalla chica garantiza minutos de aire, tapas de revistas y una penetración en sectores del electorado que habitualmente no consumen noticias de la "rosca" dura. En este sentido, la bendición evangélica parece haber sido diseñada no solo como un acto de convicción espiritual, sino como una pieza de comunicación política y de espectáculo.

Sin embargo, el riesgo de este "show" es alto. Cuando la política se faranduliza al punto de utilizar el auditorio de una jefatura de gobierno como set de televisión o altar improvisado, se corre el peligro de frivolizar la investidura. El debate que se abre en los despachos políticos, tanto en la Capital como cruzando la General Paz, es si este tipo de exhibiciones suman en términos de popularidad o restan en términos de respeto institucional.

El factor evangélico en el tablero político actual

El detalle de que la ceremonia haya sido oficiada por una secta evangélica (tal como se desprende de la información base de este caso) no es un dato menor para el análisis político. En los últimos años, el avance de los movimientos evangélicos en la región y en la Argentina ha sido notable. Ya no se trata solo de un fenómeno de fe, sino de actores con un enorme peso territorial, capacidad de movilización y, cada vez más, influencia directa en las agendas gubernamentales.

Al invitar a una congregación de esta índole a bendecir su unión matrimonial en el mismísimo corazón del poder ejecutivo porteño, Jorge Blacri está enviando una señal a un electorado y a un sector de poder muy específico. A diferencia de las tradicionales misas católicas que históricamente acompañaban los actos de asunción, esta elección refleja una lectura de los nuevos tiempos políticos, donde las alianzas con sectores evangélicos suelen traducirse en votos y contención social.

No obstante, la calificación de "secta" impone un manto de controversia adicional. Las ceremonias religiosas en despachos oficiales suelen generar fricciones, pero cuando el grupo religioso en cuestión opera en los márgenes de lo tradicionalmente aceptado, el impacto político se multiplica. La decisión de abrirle las puertas del auditorio estatal a un grupo de estas características expone al gobierno porteño a cuestionamientos sobre qué tipo de organizaciones están ganando acceso irrestricto a los círculos de decisión.

La óptica bonaerense: el contraste de estilos

Desde la óptica de la política bonaerense —acostumbrada a lidiar con tensiones territoriales extremas y donde los ritos de poder suelen tener otra liturgia— el accionar de Blacri se observa con una mezcla de asombro y cálculo. En La Plata, la capital de la Provincia, el celo por las instituciones públicas suele ser un tema de debate constante, y el uso de un edificio gubernamental para una boda privada mediática es visto como un error no forzado que regala munición gruesa a la oposición.

En el conurbano bonaerense, donde la política se teje en los barrios y los recursos escasean, la imagen de un Jefe de Gobierno utilizando un auditorio de alta tecnología para un "show" religioso matrimonial choca de frente con la austeridad que se le exige a la clase dirigente en tiempos de crisis. Los intendentes del Gran Buenos Aires, tanto aliados como opositores, toman nota de este episodio como un ejemplo de lo que la desconexión con la sensibilidad republicana puede generar en la opinión pública.

El contraste es evidente: mientras la política exige respuestas a problemas estructurales, la agenda de la Jefatura de Gobierno porteña parece haber estado momentáneamente ocupada en la logística de un evento que cruzó irresponsablemente la línea entre lo sagrado, lo mediático y lo estatal.

Lo que falta saber sobre el evento

Para mantener el rigor periodístico que exige este análisis, es fundamental señalar los vacíos de información que aún persisten alrededor de este hecho y que las fuentes oficiales deberán esclarecer. Al momento de esta redacción, falta información clave para dimensionar la totalidad del escándalo.

En primer lugar, no se ha detallado el nombre específico de la secta evangélica invitada al recinto, un dato vital para entender sus posibles vínculos políticos previos con la gestión. En segundo lugar, se desconoce la fecha y horario exactos en los que se llevó a cabo la ceremonia, lo cual determinaría si el edificio público fue utilizado durante el horario laboral de la administración.

Finalmente, y quizás lo más grave desde el punto de vista legal, no hay información certera sobre si hubo erogación de fondos públicos (luz, sonido, limpieza, personal de seguridad) para facilitar este evento estrictamente privado.

Sin suponer ni inventar escenarios, la sola confirmación de que el acto se realizó en el auditorio de la jefatura obliga a los organismos de control de la Ciudad a exigir los pedidos de informes correspondientes para aclarar estos puntos oscuros ante la ciudadanía. La política como espectáculo tiene un límite, y ese límite es el uso del patrimonio que pertenece a todos los ciudadanos.