La mora en créditos familiares alcanza su nivel más alto en 20 años

El sistema financiero argentino atraviesa una suba abrupta en los niveles de morosidad, especialmente en el segmento de créditos destinados a familias. De acuerdo con el último Informe de Bancos del Banco Central de la República Argentina, la irregularidad en este tipo de financiamiento pasó de 2,67% en enero de 2025 a 10,6% en enero de 2026, marcando un crecimiento de casi cuatro veces en apenas doce meses. Se trata del nivel más alto en casi dos décadas.

La tendencia no es aislada. La mora general del financiamiento al sector privado alcanzó el 6,4% en enero, con un incremento de 0,8 puntos porcentuales respecto a diciembre y de 4,77 puntos en la comparación interanual. El deterioro, según el informe oficial, se verificó en todos los grupos de entidades financieras, aunque fue más pronunciado en los préstamos a hogares, que subieron 1,3 puntos en un solo mes.

Créditos personales y tarjetas: el foco del problema

El impacto es particularmente visible en los créditos personales, donde la morosidad escaló al 13,2%, con un aumento mensual de 2,2 puntos. En paralelo, el uso de tarjetas de crédito también refleja la tensión financiera: la irregularidad llegó al 11%, con un salto de 1,7 puntos en relación con diciembre.

Este fenómeno está directamente vinculado con una práctica cada vez más extendida: el pago mínimo. Si bien permite sostener el uso del crédito, implica tasas cercanas al 4% mensual, lo que genera una acumulación progresiva de deuda. En términos concretos, el usuario evita caer en default inmediato, pero queda atrapado en un ciclo de refinanciación constante.

Las líneas hipotecarias y prendarias muestran un deterioro más moderado —1,3% y 6,3% respectivamente—, aunque también registran incrementos sostenidos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó parte del fenómeno a factores coyunturales y sostuvo que se trata de un proceso transitorio. “Es fundamental seguir bajando la inflación, que bajen las tasas y que los bancos den plazos para que la gente se vaya acomodando”, afirmó recientemente.

Caputo también vinculó las dificultades a un “coletazo del ataque político del año pasado”, señalando que la suba de tasas afectó la capacidad de pago de algunos sectores. Según su visión, el escenario tendería a estabilizarse.

Sin embargo, desde el sector privado el diagnóstico es más estructural. La consultora LCG advierte que el aumento de la mora responde a una combinación de tasas de interés elevadas —con una TNA promedio del 69% en préstamos personales— y salarios estancados o en retroceso, una ecuación que reduce el margen financiero de los hogares.

El deterioro no se limita a la banca tradicional. En el universo de billeteras virtuales y financieras no bancarias, la morosidad alcanza niveles cercanos al 25%, según estimaciones del sector. Este dato refleja una presión financiera más aguda en los segmentos de menores ingresos, que suelen recurrir a microcréditos para cubrir gastos cotidianos.

En términos discursivos, el fenómeno revela una mutación en el comportamiento del consumo: el crédito deja de ser una herramienta de expansión y pasa a convertirse en un mecanismo de supervivencia.