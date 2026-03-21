FATUN lanza nuevo paro nacional y endurece el conflicto

El conflicto en el sistema universitario argentino suma un nuevo capítulo. La Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales confirmó la continuidad de su plan de lucha con un paro nacional el próximo 31 de marzo, medida que impactará en todas las universidades públicas del país. La decisión cuenta con la adhesión de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata, uno de los gremios clave dentro del entramado universitario bonaerense.

El paro se enmarca en un cronograma de cinco jornadas de huelga ya definido por el gremio nodocente. Tras una primera medida realizada días atrás, el calendario contempla nuevas fechas: 31 de marzo, 8, 17 y 23 de abril, todas con cese total de actividades y sin asistencia a los lugares de trabajo. La protesta alcanza a los trabajadores nodocentes de todo el sistema universitario nacional.

Desde FATUN señalaron que la decisión surge en el marco de un “estado de alerta y movilización” y responde a la necesidad de defender la universidad pública, garantizar salarios acordes a la inflación y sostener el régimen de paritarias libres. En ese sentido, el sindicato también expresó su rechazo a cualquier intento de modificación de la Ley de Financiamiento Universitario, eje central del conflicto actual.

Uno de los puntos más sensibles del reclamo es la falta de implementación efectiva de la ley. Según denunciaron desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios, la norma ya fue aprobada por el Congreso y ratificada tras el veto del Poder Ejecutivo, pero no se ejecuta pese a haber sido promulgada hace más de cuatro meses.

Además, remarcaron que existe una orden judicial que obliga al Gobierno nacional a garantizar los fondos para el funcionamiento de las universidades, disposición que tampoco habría sido cumplida. Este escenario profundiza la tensión entre el Ejecutivo y el sistema universitario, en un contexto de ajuste presupuestario.

Docentes en asamblea y posible escalada

En paralelo, los docentes universitarios nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata definirán cómo continuará su propio plan de lucha. La decisión se tomará en una asamblea general, luego de una semana marcada por paros, movilizaciones y una masiva marcha de antorchas en la ciudad de La Plata.

El conflicto docente se articula con el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que impulsa un plan de acción para todo el cuatrimestre. Entre los reclamos centrales figuran la actualización del presupuesto universitario y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, fuertemente deteriorados por la inflación.

Las protestas recientes evidenciaron un alto nivel de coordinación entre distintos actores del sistema universitario. En la marcha de antorchas participaron, además de los gremios docentes y nodocentes, la Federación Universitaria de La Plata, reflejando un frente amplio de resistencia.

El escenario actual muestra una convergencia inédita de reclamos dentro del ámbito universitario. Nodocentes y docentes coinciden en la necesidad de garantizar el financiamiento del sistema y sostener condiciones laborales dignas.

Aunque no hay datos oficiales recientes sobre negociaciones en curso, el endurecimiento de las medidas sugiere un diálogo estancado entre los gremios y el Gobierno nacional. La sucesión de paros ya programados anticipa semanas de alta conflictividad, con impacto directo en el calendario académico.

Por ahora, el conflicto sigue abierto y sin resolución inmediata. La evolución dependerá de la capacidad de las partes para retomar negociaciones y de la eventual implementación de la ley en disputa, que se convirtió en el eje estructural del reclamo.