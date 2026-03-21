Asalto brutal en Arana: un hombre fue baleado al defender a sus padres

Un nuevo hecho de violencia extrema en el ámbito rural se registró en las últimas horas en la localidad de Arana, partido de La Plata. El episodio ocurrió en una finca ubicada en la zona de 650 y 4 bis, donde cuatro delincuentes ingresaron de manera violenta tras forzar los accesos con una barreta.

Según la información disponible, el ataque tuvo como principales víctimas a dos adultos mayores, un hombre de 69 años y una mujer de 67, quienes fueron agredidos físicamente durante el asalto. La situación escaló cuando el hijo de la pareja, de 36 años, intervino para defenderlos.

En ese contexto, uno de los asaltantes efectuó un disparo de arma de fuego que impactó en la zona abdominal del hombre. La escena refleja un patrón que se repite en hechos recientes: la reacción de las víctimas ante la violencia inicial suele desencadenar episodios aún más graves.

Tras concretar el ataque, los delincuentes huyeron del lugar a bordo de dos motocicletas, llevándose únicamente teléfonos celulares. El dato no es menor: el nivel de violencia desplegado contrasta con el botín obtenido, lo que refuerza una tendencia preocupante en materia delictiva, donde la agresividad no guarda relación con el rédito económico del robo.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde fue intervenido quirúrgicamente. De acuerdo a fuentes médicas, permanece estable tras la operación, aunque su estado inicial generó fuerte preocupación.