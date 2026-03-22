El Verde de Barrio Obrero dio vuelta un partido épico bajo la lluvia y derrotó a La Plata RC

El rugby platense tiene un solo rey en este inicio de 2026 y Los Tilos sigue siendo el mejor equipo platense.

En un Barrio Obrero que desafió al clima con casi 5.000 personas en las tribunas, Los Tilos demostró por qué es el mejor equipo de la ciudad al vencer a La Plata Rugby Club por un ajustado 17-13.

El encuentro fue una batalla táctica condicionada por la lluvia y las ráfagas de viento. Durante el primer tiempo, fue La Plata quien mejor interpretó las condiciones, yéndose al descanso con una ventaja de 13-3 gracias al empuje de sus forwards y la efectividad de Santino Di Lucca.

Sin embargo, en el complemento, Los Tilos sacó a relucir su chapa: ajustó la defensa, dominó las formaciones fijas y aprovechó el viento a favor para inclinar la cancha.

Los factores de la victoria

La remontada del "Verde" no fue casualidad, sino producto de individualidades que aparecieron en los momentos calientes:

La jerarquía de Joaquín Tuculet: El ex Puma frotó la lámpara a falta de 13 minutos con un pase de faja (salteo cambiado) magistral que habilitó el try definitivo de Gastón Martínez Salgado .

El pie de Santamarina: Bautista Santamarina fue implacable con los postes, sumando tres penales clave en el segundo tiempo que mantuvieron a su equipo en partido mientras el trámite era cerrado.

Oportunismo vs. Errores: Mientras Los Tilos facturó cada vez que entró a zona de 22, La Plata desperdició un line-out a metros del ingoal en la última jugada del partido, sellando su propia suerte.