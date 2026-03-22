Alerta vial en La Plata: Un joven pelea por su vida tras un grave accidente en Gonnet

Tras el fallecimiento de un motociclista de 26 años en City Bell, un nuevo siniestro ocurrido este sábado en la localidad de Gonnet vuelve a poner en alerta a las autoridades y vecinos.

El hecho tuvo lugar sobre el Camino General Belgrano, justo frente al predio de la República de los Niños.

Según las primeras precisiones, un joven de 27 años que circulaba en una motocicleta Benelli 300 perdió el control del rodado debido a la inestabilidad de la calzada, afectada por las intensas lluvias de la madrugada.

Tras el impacto, el personal del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias) acudió rápidamente al lugar para asistir al conductor. El joven fue trasladado de inmediato al Hospital San Roque de Gonnet, donde los médicos constataron un cuadro de politraumatismos severos.

Parte médico: El paciente permanece internado con riesgo de vida y bajo monitoreo constante debido a la gravedad de las lesiones sufridas en la caída.

Investigación en curso

La justicia platense ya tomó intervención en el caso para peritar las condiciones en las que se produjo el despiste. La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 14 de La Plata, bajo la carátula de "Lesiones por accidente".

Este nuevo episodio reabre el debate sobre el peligro que representan los accesos principales de la ciudad durante los días de lluvia y la vulnerabilidad de quienes circulan en vehículos de dos ruedas ante las condiciones climáticas adversas.