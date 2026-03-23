50 años del golpe: La Plata sale a la calle en una jornada histórica de Memoria

La ciudad de La Plata, marcada a fuego por el terrorismo de Estado y poseedora de una de las historias de militancia más densas del país, vive este lunes 23 de marzo de 2026 una jornada de movilización sin precedentes. En la víspera del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y al cumplirse exactamente 50 años del golpe cívico-militar de 1976, las calles del centro platense vuelven a ser el escenario de una convocatoria transversal que reúne a organizaciones de Derechos Humanos, sindicatos, espacios culturales y vecinos.

El punto neurálgico de la resistencia y el recuerdo volverá a ser la Plaza San Martín. Este espacio, históricamente ligado a los reclamos políticos en la provincia de Buenos Aires frente a la Casa de Gobierno, funcionará como el corazón de una jornada que promete ser multitudinaria. Desde allí, a partir de las 15 horas, las inmensas columnas iniciarán la tradicional marcha por el centro de la ciudad. El recorrido, como cada año, estará atravesado por pañuelos blancos, intervenciones artísticas y un fuerte contenido político, reafirmando un reclamo colectivo que atraviesa generaciones.

Como es habitual en la política bonaerense, la convocatoria no es uniforme sino que agrupa a múltiples sectores bajo un paraguas común. La Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada, en conjunto con la organización H.I.J.A.S. La Plata y Ensenada, son los motores principales de la movilización central. El documento y la bandera de arrastre llevarán una consigna clara y de alto impacto: "¡Ganemos las calles porque son 30.000 y fue genocidio!". El llamado es a una participación masiva, buscando revalidar en el espacio público la vigencia de las políticas de memoria frente a los discursos negacionistas.

El peso de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en esta fecha es insoslayable. La comunidad académica, que aporta una de las listas más extensas de víctimas de desaparición forzada en el país, tendrá su propia demostración de fuerza. El Frente Gremial de la UNLP confirmó su plena participación. La cita para el sector universitario está pautada para las 14.30 horas en la histórica intersección de 7 y 50 (indicada desde las agrupaciones también como 6 y 50). Allí, docentes, nodocentes y estudiantes conformarán una columna unificada que marchará bajo su propia consigna inquebrantable: “No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos”.

Además de la histórica marcha, la agenda del día ofrece una profunda oferta que entrelaza la cultura, la política y la reflexión. El Teatro Argentino de La Plata, un ícono cultural de la ciudad, será sede de un encuentro de conversatorios durante la mañana, mientras que en las calles sonará el tradicional "rejunte de candombe", aportando música y resistencia desde los sectores populares.

El cronograma oficial de actividades para este lunes abarca a toda la región capital: