Cómo funcionarán los servicios en La Plata durante el feriado del 24 de marzo

La ciudad de La Plata se prepara para atravesar un inicio de semana atípico, marcado por la conmemoración de una fecha de profundo peso histórico e institucional en la República Argentina. La Municipalidad local dio a conocer en las últimas horas el esquema oficial de funcionamiento de los distintos servicios comunales de cara a este lunes 23 de marzo, decretado como jornada no laborable con fines turísticos, y el martes 24, feriado nacional inamovible por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

En un contexto particular para la capital bonaerense, donde organizaciones de derechos humanos preparan una marcha con intervenciones culturales —como un masivo rejunte de candombe— al cumplirse exactamente 50 años del golpe de Estado, la gestión local busca garantizar las prestaciones básicas a los vecinos mientras se reduce la actividad administrativa. La organización de la ciudad dependerá de un cronograma diferenciado que los platenses deberán tener en cuenta para evitar inconvenientes en su rutina diaria.

Recolección de residuos y limpieza urbana

Uno de los puntos críticos para el mantenimiento del orden en cualquier metrópoli durante los fines de semana largos es la gestión de la basura. Desde la Comuna informaron que la recolección de residuos se llevará a cabo de manera normal durante toda la jornada del lunes 23 de marzo. Esto incluye los recorridos habituales de los camiones compactadores.

Sin embargo, el escenario cambiará drásticamente al día siguiente. El martes 24 no habrá servicio de recolección de ningún tipo. Las autoridades solicitan encarecidamente a los frentistas no sacar las bolsas a la vía pública durante ese día para evitar la acumulación de desechos, la proliferación de microbasurales y posibles obstrucciones en los desagües ante eventuales contingencias climáticas, un tema siempre sensible para los vecinos de la región, que recientemente sufrieron los embates de fuertes temporales.

Transporte público, tránsito y estacionamiento

La movilidad urbana también sufrirá alteraciones significativas. Quienes dependan del transporte público municipal para trasladarse hacia sus lugares de trabajo o participar de las movilizaciones conmemorativas deberán prever demoras. Las líneas de colectivos locales operarán el lunes con el cronograma típico de los días sábado, lo que implica una reducción en las frecuencias habituales de los días hábiles. El martes, en tanto, las unidades circularán con el esquema reducido propio de un día feriado.

Para aquellos que se desplacen en vehículos particulares por el casco urbano, la noticia relevante pasa por el Sistema de Estacionamiento Medido. El cobro por aparcar en las zonas delimitadas operará con total normalidad este lunes, obligando a los conductores a activar la aplicación o comprar crédito en los comercios adheridos. El martes 24, en cambio, el sistema no se aplicará, permitiendo el libre estacionamiento.

No obstante esta flexibilización, la Municipalidad fue tajante en un aspecto: la seguridad vial. Fuentes de la Comuna indicaron que se mantendrán activos y sin alteraciones los controles habituales de tránsito y nocturnidad durante ambas jornadas, apuntando a prevenir accidentes y mantener el orden en el espacio público.

Salud, emergencias y atención ciudadana

En materia de atención sanitaria, la prioridad del municipio es sostener la respuesta rápida frente a urgencias. El Servicio de Emergencias SAME funcionará con normalidad, manteniendo operativas sus ambulancias y bases logísticas. Asimismo, la red de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) distribuidos en los distintos barrios platenses garantizará la asistencia básica mediante guardias de enfermería operativas durante las 24 horas.

Por el contrario, los trámites administrativos quedarán en pausa. El Centro de Atención Municipal (CAM), epicentro de las gestiones vecinales, permanecerá con sus persianas bajas y estará cerrado tanto el lunes como el martes, retomando su atención habitual el día miércoles.

Mercados, cementerio y espacios recreativos

El abastecimiento de alimentos y la actividad comercial en los polos administrados por el municipio tendrán un funcionamiento dispar. El Mercado Bonaerense La Plata mantendrá su política habitual y permanecerá cerrado el lunes, pero abrirá sus puertas el martes en el horario de 8 a 13, ofreciendo una alternativa para las compras en pleno feriado. La contracara será el Mercado Regional Mayorista, que operará con actividad normal el lunes, pero no abrirá sus puertas el martes, lo que requerirá anticipación por parte de los comerciantes minoristas.

Para las familias que busquen aprovechar los días de descanso al aire libre, el icónico Parque Ecológico Municipal estará abierto al público de 7 a 12 horas durante ambos días, ideal para caminatas matutinas. En paralelo, el mayor atractivo turístico de la ciudad, la República de los Niños, mantendrá sus puertas abiertas, pero funcionará de manera exclusiva como parque. Esto significa que los visitantes podrán disfrutar de los espacios verdes y la arquitectura, pero no habrá actividades pedagógicas ni talleres disponibles.

Finalmente, para quienes deseen visitar a sus seres queridos, el Cementerio municipal habilitará las visitas en la franja horaria de 7.30 a 15. El área de administración atenderá al público de 8 a 11, y se permitirá el ingreso de nuevos servicios únicamente hasta las 11 de la mañana.

Con este esquema detallado, la capital de la Provincia de Buenos Aires se organiza para transitar unas jornadas que combinan el descanso turístico con la profunda reflexión democrática que exige el calendario nacional.