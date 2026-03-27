Agenda completa del Mes de la Memoria en La Plata, Berisso y Ensenada

La región de La Plata, Berisso y Ensenada, uno de los cordones urbanos más castigados por el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, se prepara para vivir una semana de profunda reflexión y movilización. En el marco del Mes de la Memoria, diversas organizaciones de derechos humanos, instituciones provinciales y espacios culturales han articulado una extensa agenda que abarca desde este lunes 23 hasta el domingo 29 de marzo. Las actividades proponen un recorrido que entrelaza la militancia en las calles, la expresión artística y la resignificación de los espacios que funcionaron como centros clandestinos de detención.
La agenda del mes de la memoria en La Plata
Lunes 23
- 10 a 14 - Muestra fotográfica "Construir memoria activa"
Sitio de memoria Ex Comisaría Quinta
- 11 - Exposición de fotos desaparecidos La Plata, Berisso y Ensenada
Plaza San Martín
- 11 - Conversatorio
Teatro Argentino
- 14 a 16 - Cultura rodante versión Memoria, Verdad y Justicia
Plaza San Martín
- 15 - Intervención artística "¿Dónde están? Los hacemos presentes"
Plaza San Martín
- 15 - Marcha de la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada
Plaza San Martín
- 16 a 21 - Expo por la Memoria
Casa Abierta, de 43 Nº611 entre 7 y 8
- 20 - Vigilia de la Comisión Provincial de la Memoria
Parque Cívico de Berisso (avenida Montevideo y 11)
Martes 24
- 10 a 18 - Permanecer en la orilla
Sala Pettoruti, Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (51 entre 9 y 10)
- 10 a 18 - Destino Final
Sala Pettoruti, Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (51 entre 9 y 10)
Miércoles 25
- 10 a 14 - Muestra fotográfica "Construir memoria activa"
Sitio de memoria Ex Comisaría Quinta
- 10 a 18 - Permanecer en la orilla
Sala Pettoruti, Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (51 entre 9 y 10)
Jueves 26
- 10 a 14 - Muestra fotográfica "Construir memoria activa"
Sitio de memoria Ex Comisaría Quinta
- 10 a 18 - Permanecer en la orilla
Sala Pettoruti, Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (51 entre 9 y 10)
- 10 a 18 - Destino Final
Sala Pettoruti, Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (51 entre 9 y 10)
Viernes 27
- 10 a 14 - Muestra fotográfica "Construir memoria activa"
Sitio de memoria Ex Comisaría Quinta
- 10 a 18 - Permanecer en la orilla
Sala Pettoruti, Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (51 entre 9 y 10)
- 10 a 18 - Destino Final
Sala Pettoruti, Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (51 entre 9 y 10)
- 12 - Cartografías de la memoria
Aula 106, Sede Fonseca, Facultad de Artes UNLP
Sábado 28
- 14 - Cápsula del Tiempo
Puente de Fierro (Calle 31 y 90)
- 14 - Encuentro cultural: Memorias que insisten - festival de bandas, radio abierta, feria de proyectos, comida y visitas guiadas
Jardín de la Memoria - Ex BIM III (122 y 51)
- 18 - Segunda Edición del Tablado por la Democracia
Sede CPM (54 entre 4 y 5)
Domingo 29
- 20 - Pasos en resistencia: La danza como territorio de la memoria
Doble T, 23 N°565