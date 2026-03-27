Agenda completa del Mes de la Memoria en La Plata, Berisso y Ensenada

La región de La Plata, Berisso y Ensenada, uno de los cordones urbanos más castigados por el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, se prepara para vivir una semana de profunda reflexión y movilización. En el marco del Mes de la Memoria, diversas organizaciones de derechos humanos, instituciones provinciales y espacios culturales han articulado una extensa agenda que abarca desde este lunes 23 hasta el domingo 29 de marzo. Las actividades proponen un recorrido que entrelaza la militancia en las calles, la expresión artística y la resignificación de los espacios que funcionaron como centros clandestinos de detención.

La agenda del mes de la memoria en La Plata

Lunes 23