Villa Elisa: un trapito atacó a varillazos a una mujer en Camino General Belgrano

El cruce de Camino General Belgrano y 426, en la localidad de Villa Elisa, partido de La Plata, se convirtió en el escenario de un nuevo y violento episodio que reaviva la histórica polémica sobre la presencia de limpiavidrios y cuidacoches en las calles bonaerenses. Un hombre, comúnmente denominado "trapito", fue aprehendido por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires tras amenazar gravemente a una conductora con una varilla de hierro, luego de que esta se negara a que le limpiara el parabrisas de su vehículo.

El hecho ocurrió a plena luz del día, cuando la mujer detuvo su marcha frente al semáforo de la mencionada intersección. Según fuentes policiales y el relato de los testigos presenciales que presenciaron atónitos la escena, el agresor se acercó al automóvil con la intención de lavar los vidrios. Ante la negativa rotunda pero pacífica de la conductora, el sujeto reaccionó de manera intempestiva. Lejos de retirarse y buscar otro vehículo, tomó una pesada varilla de hierro y la utilizó para intimidar a la mujer, generando un contexto de extrema tensión y vulnerabilidad para la víctima, quien se encontraba atrapada dentro del habitáculo sin posibilidad de avanzar debido al tránsito.

La escena, cargada de violencia explícita, no pasó desapercibida para los transeúntes y otros automovilistas que circulaban por la zona norte de la capital provincial. Fueron estas personas quienes, alarmadas por la escalada de agresividad del hombre, no dudaron en tomar sus teléfonos celulares y comunicarse de inmediato con el servicio de emergencias 911 para alertar sobre la comisión del delito en tiempo real.

Gracias a esta rápida alerta ciudadana, móviles policiales acudieron velozmente al lugar y lograron interceptar al agresor. Tras ser reducido en la vía pública, el individuo fue desarmado y posteriormente trasladado a una dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia platense, que ahora investiga las circunstancias exactas del hecho y define la imputación penal correspondiente.