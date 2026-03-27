Estudiantes se rearma ante la ausencia de Muslera y recibe a Central Córdoba

Este lunes, Estudiantes de La Plata tiene una cita clave para sus aspiraciones en el Torneo Apertura 2026. A partir de las 19:00 horas, el "Pincha" recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Estadio UNO, por la continuidad de la fecha 12, con el arbitraje de Nicolás Ramírez y Álvaro Carranza en el VAR. El encuentro se presenta como la oportunidad ideal para que el equipo de Alexander Medina ratifique la levantada anímica tras el triunfo ante Gimnasia de Mendoza.

El "Cacique" Medina deberá mover las piezas obligadamente. La principal novedad en la formación albirroja es el debut absoluto de Fabricio Iacovich bajo los tres palos.

El joven arquero, formado en el club, tomará el lugar del experimentado Fernando Muslera, quien fue convocado por Marcelo Bielsa para defender el arco de la Selección de Uruguay.

Será una prueba de fuego para Iacovich en un UNO que rugirá en su apoyo.

El regreso de Palacios y las dudas en la defensa

La buena noticia para el entrenador charrúa es que podrá contar con Tomás Palacios. El defensor central fue autorizado por la AFA para disputar este encuentro antes de sumarse a los entrenamientos de la Selección Argentina de Javier Mascherano. Palacios formará dupla central con Leandro González Pirez, dándole solidez al fondo pincharrata.

Las dudas de Medina:

El lateral izquierdo: Medina aún no definió quién ocupará el sector izquierdo de la defensa. Mancuso o Pereyra se disputan el puesto para completar la línea de cuatro.

El ataque: En la delantera, Cetré o Pérez son las opciones para acompañar a Tiago Palacios y Guido Carrillo, buscando dinamismo y gol.

Formación probable de Estudiantes

El Pincha saldría a la cancha con un 4-3-3 ofensivo para buscar los tres puntos ante el Ferroviario: