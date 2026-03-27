Elecciones adelantadas en PBA: Santilli se posiciona como candidato libertario

En La Plata ya dan por hecho un nuevo adelantamiento de las elecciones provinciales en Buenos Aires, pero esta vez con fechas aún más tempranas que en 2023. Mientras algunos sectores mencionan mayo, otros incluso deslizan la posibilidad de abril, lo que acelera definiciones políticas clave.

En ese escenario, el nombre de Diego Santilli gana fuerza como principal candidato a gobernador por La Libertad Avanza. El actual ministro del Interior mantiene exposición pública y capitaliza su experiencia en la campaña anterior, un factor determinante ante un calendario comprimido.

Apoyos dentro del PRO y tensiones internas

El respaldo explícito de Cristian Ritondo consolidó el posicionamiento de Santilli. Tras un encuentro del PRO encabezado por Mauricio Macri, el diputado fue contundente: destacó que Santilli es “el mejor” candidato y valoró el acuerdo político alcanzado con el entorno de Karina Milei.

Sin embargo, el respaldo no es unánime. Otro sector del PRO impulsa la construcción de una alternativa propia, con la idea de promover un dirigente joven que recupere el perfil original del partido. En ese esquema aparecen nombres como Pablo Petrecca y Juan Manuel Ibarguren, aunque ninguno logra aún instalarse a nivel provincial.

Las críticas más duras llegaron desde Manuel Passaglia, quien cuestionó la alianza con los libertarios y denunció una falta de estrategia en el PRO, apuntando a acuerdos que —según sostuvo— responden más a intereses dirigenciales que al electorado.

El impacto del calendario electoral

El adelantamiento de los comicios reduce drásticamente los tiempos para posicionar candidatos. Esto afecta especialmente a figuras menos conocidas dentro del armado libertario, como Sebastián Pareja, quien cuenta con el respaldo de Karina Milei pero enfrenta limitaciones territoriales y cuestionamientos internos.

Además, una elección desdoblada deja a los libertarios sin el arrastre de la contienda nacional, complicando su estrategia en distritos donde aún no tienen estructura consolidada.

Lo que tenés que saber

La elección provincial podría adelantarse a abril o mayo .

. Santilli se posiciona como principal candidato libertario.

se posiciona como principal candidato libertario. El PRO debate entre apoyar esa alianza o impulsar un candidato propio.

Los tiempos cortos dificultan instalar nuevas figuras.

La estrategia responde a un posible desdoblamiento total del calendario electoral.

Crisis y señales dentro del espacio libertario

La interna también impacta en dirigentes como Diego Valenzuela, quien atraviesa tensiones tras frustrarse su llegada a un cargo nacional vinculado a Migraciones. La decisión, atribuida al entorno de Karina Milei, generó malestar y expuso conflictos dentro del armado.

En el PRO leen este episodio como una advertencia sobre los costos de alinearse con el oficialismo libertario. La experiencia de Valenzuela dejó señales de desgaste político y falta de previsibilidad en los acuerdos.

La estrategia del peronismo

El trasfondo de este escenario es la estrategia del peronismo bonaerense, que evalúa desdoblar completamente las elecciones. La lógica responde a argumentos ya planteados por el gobernador Axel Kicillof, quien en 2023 defendió la imposibilidad de unificar sistemas electorales distintos.

Ahora, el oficialismo analiza un esquema que incluya PASO en abril, elección provincial anticipada y, posteriormente, el calendario nacional. Sin embargo, aún no hay confirmación oficial sobre las fechas, lo que mantiene la incertidumbre política.