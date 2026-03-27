Arturo Segui: una familia de "hueveros" sufrió un millonario robo en su casa rural

La zona rural de La Plata volvió a ser escenario de un violento y millonario asalto que ha encendido todas las alarmas en el sector productivo.

Esta vez, las víctimas fueron los integrantes de una familia dedicada a la producción y venta de huevos en la localidad de Arturo Seguí. El hecho, ocurrido este sábado, dejó pérdidas millonarias y un profundo clima de terror en la comunidad.

El reloj marcaba cerca de las 2:00 de la madrugada cuando una pesadilla cobró vida en la vivienda ubicada en la calle 228 entre 420 y 423.

Al menos cinco delincuentes armados irrumpieron en el domicilio tras forzar los accesos, despertando a los gritos a la familia que descansaba plácidamente.

El hijo del matrimonio, un joven de 26 años, relató el horror: fue despertado por los gritos de su madre y, al salir de su habitación, se encontró de frente con un arma que le apuntaba a la cabeza.

Una banda profesional y violenta:

Inteligencia previa: Los asaltantes demostraron tener conocimiento previo de la actividad de la familia y de los movimientos de dinero. "Nosotros ya robamos a otros hueveros, sabemos que hay plata", sentenciaron los delincuentes.

Violencia física: El padre de la familia, un hombre de 57 años, fue herido en la cabeza con la culata de un arma por resistirse al asalto. Se encuentra fuera de peligro.

Logística aceitada: Los cinco ladrones actuaron coordinadamente, con el rostro cubierto, vestidos de negro y utilizando armamento de grueso calibre.

Bajo amenazas de muerte constantes, los delincuentes obligaron a todos los integrantes de la familia a permanecer encerrados en una habitación.

Tras minutos de terror, las víctimas entregaron la recaudación diaria de la granja familiar, una suma que asciende a 10.000.000 de pesos.

Sin embargo, la banda no se dio por satisfecha e intensificó la presión hasta dar con los ahorros de la familia, llevándose 150.000 dólares en efectivo.