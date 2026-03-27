Política | 23 Mar
Golpe a productores en La Plata
Arturo Segui: una familia de "hueveros" sufrió un millonario robo en su casa rural
En una madrugada de terror, al menos cinco delincuentes encapuchados y armados irrumpieron en una vivienda de 228 entre 420 y 423. Se llevaron un botín millonario: 10 millones de pesos de la recaudación diaria y 150.000 dólares. El padre de la familia fue herido en la cabeza.
La zona rural de La Plata volvió a ser escenario de un violento y millonario asalto que ha encendido todas las alarmas en el sector productivo.
Esta vez, las víctimas fueron los integrantes de una familia dedicada a la producción y venta de huevos en la localidad de Arturo Seguí. El hecho, ocurrido este sábado, dejó pérdidas millonarias y un profundo clima de terror en la comunidad.
El reloj marcaba cerca de las 2:00 de la madrugada cuando una pesadilla cobró vida en la vivienda ubicada en la calle 228 entre 420 y 423.
Al menos cinco delincuentes armados irrumpieron en el domicilio tras forzar los accesos, despertando a los gritos a la familia que descansaba plácidamente.
El hijo del matrimonio, un joven de 26 años, relató el horror: fue despertado por los gritos de su madre y, al salir de su habitación, se encontró de frente con un arma que le apuntaba a la cabeza.
Una banda profesional y violenta:
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Inteligencia previa: Los asaltantes demostraron tener conocimiento previo de la actividad de la familia y de los movimientos de dinero. "Nosotros ya robamos a otros hueveros, sabemos que hay plata", sentenciaron los delincuentes.
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Violencia física: El padre de la familia, un hombre de 57 años, fue herido en la cabeza con la culata de un arma por resistirse al asalto. Se encuentra fuera de peligro.
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Logística aceitada: Los cinco ladrones actuaron coordinadamente, con el rostro cubierto, vestidos de negro y utilizando armamento de grueso calibre.
Bajo amenazas de muerte constantes, los delincuentes obligaron a todos los integrantes de la familia a permanecer encerrados en una habitación.
Tras minutos de terror, las víctimas entregaron la recaudación diaria de la granja familiar, una suma que asciende a 10.000.000 de pesos.
Sin embargo, la banda no se dio por satisfecha e intensificó la presión hasta dar con los ahorros de la familia, llevándose 150.000 dólares en efectivo.