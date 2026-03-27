La Plata: encontraron muerto a un preso en la cárcel de Gorina

El interno, oriundo de Ensenada, fue encontrado tras un supuesto episodio de autoagresión. Había sido trasladado a un sector especial por su conducta y tenía antecedentes de conflictividad dentro del penal.

Según informaron fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, el episodio ocurrió alrededor de las 17.20 del sábado, cuando personal de vigilancia detectó que el detenido Axel Leonel Álvarez Alsina (FCN 309.468), alojado en el sector S.A.C., celda 1, estaba llevando adelante maniobras de autoagresión.

El interno, conocido con el apodo de “Cara de Camión” —según trascendió, a raíz de un accidente de tránsito sufrido en su juventud con un vehículo de carga— fue asistido de inmediato y trasladado a la unidad sanitaria del penal con signos vitales.

Allí se le practicaron maniobras de reanimación, pero finalmente, a las 17.45, el médico de guardia constató su fallecimiento.

Antecedentes dentro del penal

De acuerdo a fuentes consultadas, Álvarez Alsina era considerado un interno conflictivo, motivo por el cual se encontraba alojado en un sector especial dentro de la unidad penitenciaria.

Además, registraba antecedentes de autolesiones reiteradas, lo que ya había requerido intervenciones previas del personal penitenciario.

El detenido se encontraba a disposición del Tribunal Oral Criminal N°4 de La Plata en el marco de la causa N° 7010/1, aunque no trascendieron públicamente detalles sobre el delito por el cual estaba detenido.

Tras el fallecimiento, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho. En este tipo de casos, el protocolo indica la intervención de la Justicia y la realización de pericias médicas y autopsia, que permitirán establecer con precisión la causa de muerte.

Por el momento, la principal hipótesis apunta a un episodio de autoagresión, aunque no se descarta ninguna línea de investigación hasta contar con los resultados forenses.

El caso vuelve a poner el foco en las condiciones de detención y el seguimiento de internos con antecedentes de conductas autolesivas dentro del sistema penitenciario bonaerense.