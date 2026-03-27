Espectáculos | 23 Mar
cerveza y música
Se viene la Fiesta de la Birra en Berisso: estará Sebastián Mendoza en vivo
El cantante se presentará el segundo día de festival y las redes ya estallaron con su llegada. Enterate en esta nota todo lo que tenés que saber.
La movida cumbiera se instaló en la Región. Miles de bandas y solistas se presentan los fines de semana para deleitar a platenses, ensenadenses y berissenses. Esta vez, la Fiesta de la Birra trae a Sebastián Mendoza, icónico en el mundo tropical, para celebrar el segundo día de festejo.
El evento se desarrollará los días 10, 11 y 12 de abril en el Parque Cívico de Berisso, y será con entrada libre y gratuita para quienes quieran ingresar a partir de las 19 horas. Sólo se cobrará por puesto la bebida y la comida, que estarán distribuidos en distintos puntos.
Día 1
- Tobbas
- Osica las Karras
- Tarea fina – con Walter Sidotti
- Invitados: Wayra Iglesias y El Soldado
Día 2
- La Cruda
- Juliana Wilson
- Cinco Monos y un Gaban
- Misti-Ka
- Quiero Cumbia
- Sebastián Mendoza
- E la Kosa
- Doble A