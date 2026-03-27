Se viene la Fiesta de la Birra en Berisso: estará Sebastián Mendoza en vivo

La movida cumbiera se instaló en la Región. Miles de bandas y solistas se presentan los fines de semana para deleitar a platenses, ensenadenses y berissenses. Esta vez, la Fiesta de la Birra trae a Sebastián Mendoza, icónico en el mundo tropical, para celebrar el segundo día de festejo.

El evento se desarrollará los días 10, 11 y 12 de abril en el Parque Cívico de Berisso, y será con entrada libre y gratuita para quienes quieran ingresar a partir de las 19 horas. Sólo se cobrará por puesto la bebida y la comida, que estarán distribuidos en distintos puntos.

Día 1

- Tobbas

- Osica las Karras

- Tarea fina – con Walter Sidotti

- Invitados: Wayra Iglesias y El Soldado

Día 2

- La Cruda

- Juliana Wilson

- Cinco Monos y un Gaban

- Misti-Ka

- Quiero Cumbia

- Sebastián Mendoza

- E la Kosa

- Doble A