Tres ediles de Posadas le meten el dedo en el poder a Rovira: la libertad no avanza, la Renovación tampoco

Desde hace 23 años, la provincia de Misiones es un feudo horrible, despiadado e inexpugnable, donde los apropiadores del poder lucran con el contrabando, el narcotráfico, la trata de blancas, el saqueo de las cajas del Estado, el juego clandestino y otras mil pestes sociales que ellos mismos sembreron o heredaron, según el caso.

Públicamente dicen querer combatirlas, pero en realidad las riegan para que florezcan y redituen. Esos negocios negros que manejan a propio placer, son los que les dan el oxógeno económico para sostenerse poderosos e impunes.

De allí habrían salido los 3 millones de dólares que aseguran fuentes seguras de esa provincia de tierras coloradas, le habría regalado Carlos Rovira a Javier Milei para enfrentar los gastos de su campaña en 2023.

Ahora, con Milei en zona de descanso y la oposición activa e ilusionada, empiezan a verse algunos brotes verdes en el terreno posadeño que durante más de dos décadas, Carlos Rovira y sus secuaces regaron con el herbicida Glifosato Bioherb que fabracaba el hijo de Rovira y generó una crisis sanitaria para que no creciera nada que no fuese rovirista en materia política.

Los primeros brotes opositores al rovirismo extremo crecen valientemente y a pesar del veneno renovador, en el Concejo Deliberante de la capital provincial. Allí, tres ediles que decidieron no tranzar, están volviendo locos a los concejales y funcionarios oficialistas de Posadas, y también a los dirigentes más encumbrados del rovirismo.

Los tres mosqueteros contra el pequeño tirano Rovirita

Los que siguen la política doméstica de Misiones, notarán que se empezaron a vivir momentos inusuales en la vida institucional de esa provincia norteña. Nadie puede negar que el humor social ha cambiado y con ello el clima político también.

Después de aquella protesta social encabezada por el ex policía Ramon Amarilla, que expuso un caldo de cultivo social con explosión el 8 de junio 2025 en las elecciones provinciales, nada cambió en el ánimo ácido de los misioneros. Al contrario, la bronca de la gente con el gobierno provincial va en aumento y se nota en las calles, los pasillos de los edificios públicos y los comercios.

Como nunca se había visto antes en estos 23 años de gobierno renovador, se vivió en Misiones un verano muy movidito en cuestiones políticas, emanadas de una oposición desperdigada y con muy poca dirigencia creible, ya que la mayoría está sospechada de recibir favores del parque paraguayo, lo cual es muy acertado para quien lo piense, pero con algunos nuevos referentes más serios y atendibles, fuera de ese tradicional y maligno esquema.

Dentro de la orfandad opositora, los que lograron marcar agenda son esos tres concejales que vieron en la necesidad del bolsillo de los posadeños, una manera de marcar las deficiencias del Estado municipal y el provincial. Plantaron bandera con el precio del boleto de colectivo, la enorme ineficioencia carísima de la empresa de aguas Samsa y dicen que van por la derogación del SEM (Servicio de Estacionamiento Medido de Posadas) y las tarifas eléctricas.

Pablo Argañaraz, Santiago Horianski y Fernando Zarza salieron a marcarle la cancha al Ejecutivo provincial y a generar agenda dentro del recinto del Concejo Deliberante de Posadas, lo cual incomoda tremendamente a la cúpula renovadora, ya que no estaban acostumbrados a tener opositores reales.

"Los tres mosqueteros" es una célebre novela de aventuras escrita por Alejandro Dumas en 1844, ambientada en la Francia del Siglo XVII, que en Posadas ha dado nombre a un grupo de concejales que pelean contra el tirano Carlos Rovira, enquistado en el poder central y rodeado de corrupción y funcionarios aristócratas que se roban la plata de pueblo pobrísimo para vivir ellos como reyes medievales.

Desde la conformación de la Renovación, practicamante todos los aventureros opositores osicaron ante el poder de la billetera del parque paraguayo (la plaza donde se erigen las sedes del poder provincial en los edificios de la Legislatura y la Gobernación), como es el ejemplo del ex senador Humberto Schiavoni, quien llegó a tal cargo gracias a un acuerdo con la Renovación, que consistía en ser candidato "Chupo" de Cambiemos para ser electo senador en el año 2017.

O su compañero de andanzas, el actual senador por el PRO, Martín Goerling, quien también corrió la misma suerte gracias a sus acuerdos con la Renovacion. Ni hablar de Cristina Britez o Cacho Bárbaro, quienes nunca armaron una lista sin consultar al Tío Carlos.

Se viven vientos de cambio en la provincia de Misiones, así lo cuentan los mismos misioneros esperanzados en estos tres concejales que dieron el puntapié inicial para patear la mesa del poder misionero.

Pablo Argañaras, un radical devenido a libertario, quien lleva la voz cantante dentro del bloque de LLA en el HCD de Posadas, marca la cancha dentro de las sesiones e impone agenda, secundado por Santiago Horianski, quien ya ha traído muchos dolores de cabeza al oficialismo.

El joven concejal Horianski es muy movedizo en las redes sociales y para desgracia de la Renovación, sus contenidos son tremendamente taquilleros, cosa que pone los pelos de punta al emblemático lugarteniente rovirista Raúl "Consolador" Castaño, entre otros popes del FRC.

Según cuentan en la casona del HCD de Posadas, no saben como parar al edil violeta Santiago Horianski, quien los vuelve locos con sus denuncias y pedidos de informes. Desde el oficialismo posadeño han filtrado varios videos truchos, como es su costumbre, para tratar de apagar a los opositores retobados, pero no lo estarían logrando: al contrario, los potencian.

Lo mismo habrían hecho con el concejal de extracción peronista Fernando Zarza, que ingresó al cuerpo deliberativo de Posadas ocupando la banca del fallecido Pepi Wipplinger. El edil habría aparecido en una supuesta lista de deudores alimentarios morosos, hecho que quedó al descubierto que se trataba de una operación al igual que las de Horianski, ya que el concejal hizo público el depósito de la cuota alimentaria a la progenitora de su hijo como marca la ley y quedó limpito como bebé recién cambiado.

En el caso de Zarza, fue muy duro contra el aumento del boleto público de pasajeros en la ciudad de Posadas, que dejó al descubierto el curro de la Renovación con Marcelo Zbicosky, que pide tarifas abultadas para quedarse con parte del subsidio al boleto, seguramente miti-miti con el mandamás de la provincia.

Sabemos que tres golondrinas (o mosqueteros) no hacen verano, pero es una luz al final del túnel la que se estaría avizorando con estos dirigentes opositores posadeños. Faltaría ver que pasa en el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia el 1° de Mayo, cuando se de comienzo a las sesiones ordinarias del período 2026.

A partir de esa fecha, el presidente de la Legislatira, el ing Sebastián Maccias tendrá que escuchar los planteos de los diputados de La Libertad Avanza y sobre todo los de Martín Arjol y Ramon Amarilla, quienes sin lugar a dudas también buscarán marcar la cancha dentro del recinto, como Pablo Argañaraz, Santiago Horianski y Fernando Zarza en el Concejo de Posadas.

Habría que ver cuál será el rol de Adrián Nuñez, actual presidente de La Libertad Avanza Misiones, si decide ir por todo o se conforma con seguir siendo amigo del poder. Claro está que gran parte de su suerte depende de como le vaya a su jefe político, el Presidente de la Nación Javier Milei.

Cabe destacar que en las ultmas semanas la imagen de MIeli viene en caída libre en las diferentes encuestas que circulan por por los medios de comunicación nacionales y por su propio despacho en la Casa Rosada. Lo cierto es que las balas empezaron a entrar, la economía no mejora, la paciencia se acaba y la gente no cree que vaya a estar mejor en los próximos meses.