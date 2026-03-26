Política | 23 Mar
Dialogamos con los candidatos
Elecciones en Colegio de Martilleros de La Plata: "Participación y Cambio" va por todo | VIDEO
El próximo jueves 26 de marzo 2026, de 11 a 18 horas, en las sedes de La Plata, Lobos, Magdalena, Brandsen y Saladillo, estarán habilitados para votar 948 matriculados.
La Lista "Participación y Cambio" busca consolidar la transformación del Colegio
Bajo el lema #LaFuerzaDeUnEquipo. La lista oficialista, liderada por la conducción de Guillermo Saucedo, presenta a sus candidatos para las elecciones intermedias del 26 de marzo 2026, con un balance histórico y superavitario, la propuesta se centra en la experiencia, la transparencia y la renovación generacional.
Cronograma Electoral
Fecha: 26 de marzo de 2026.
Asamblea de Balance: 09:00 hs.
Votación: 11:00 hs a 18:00 hs.
Sedes: La Plata (Sede Central), Lobos, Magdalena, Brandsen y Saladillo.
Padrón: 948 colegiados activos habilitados
Candidatos Destacados (Lista 1)
La nómina combina trayectoria institucional con la integración de representantes de diversas localidades de la jurisdicción:
Mesa Directiva y Consejo:
Secretario General: Alberto Ricardo Levy
Tesorero: Gerardo Ariel Ramos
Vocales Titulares: María Victoria Mondino, Nelson José Fanesi, Sandra Edith Zingoni y Juan Martín Banegas.
Vocales Suplentes: Maximiliano Andrés Yuen, Omar Javier Carrón y Facundo Germán Orsetti.
Honorable Tribunal de Disciplina:
Vocales Titulares: Marcelo Fabián Giudice y Gerardo Nicolás Cruz.
Vocales Suplentes: Gonzalo Pablo Martín, Favio René Ocampo y María del Carmen Lado.
Ejes de gestión y logros recientes
El equipo de "Participación y Cambio" basa su plataforma en los resultados obtenidos en los últimos dos años, destacando:
Récord Financiero: Presentación del mejor balance en los 65 años del Colegio, logrando equilibrio fiscal y la cancelación de créditos bancarios históricos.
Crecimiento Edilicio: Adquisición de la propiedad unificada para la sede y puesta en valor de las instalaciones del Colegio y el Instituto (que cumple 25 años).
Modernización Digital: Desarrollo de la certificación de firma online, contratos digitales y un sistema informático blindado para la seguridad de los matriculados.
Federalismo Real: Apertura de mesas de votación en los distritos y presencia activa en los 14.000 km² de jurisdicción, trabajando codo a codo con los intendentes locales.
Defensa Gremial: Acción directa contra el ejercicio ilegal de la profesión (más de 270 expedientes anuales) y asesoramiento personalizado ante la Caja de Jubilaciones.
"Somos un equipo que cree en el trabajo conjunto y en el respeto institucional para seguir fortaleciendo nuestra profesión".