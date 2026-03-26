Elecciones en Colegio de Martilleros de La Plata: "Participación y Cambio" va por todo | VIDEO

La Lista "Participación y Cambio" busca consolidar la transformación del Colegio

Bajo el lema #LaFuerzaDeUnEquipo. La lista oficialista, liderada por la conducción de Guillermo Saucedo, presenta a sus candidatos para las elecciones intermedias del 26 de marzo 2026, con un balance histórico y superavitario, la propuesta se centra en la experiencia, la transparencia y la renovación generacional.

Cronograma Electoral

Fecha: 26 de marzo de 2026.

Asamblea de Balance: 09:00 hs.

Votación: 11:00 hs a 18:00 hs.

Sedes: La Plata (Sede Central), Lobos, Magdalena, Brandsen y Saladillo.

Padrón: 948 colegiados activos habilitados

Candidatos Destacados (Lista 1)

La nómina combina trayectoria institucional con la integración de representantes de diversas localidades de la jurisdicción: Mesa Directiva y Consejo:

Secretario General: Alberto Ricardo Levy

Tesorero: Gerardo Ariel Ramos

Vocales Titulares: María Victoria Mondino, Nelson José Fanesi, Sandra Edith Zingoni y Juan Martín Banegas.

Vocales Suplentes: Maximiliano Andrés Yuen, Omar Javier Carrón y Facundo Germán Orsetti.

Honorable Tribunal de Disciplina:

Vocales Titulares: Marcelo Fabián Giudice y Gerardo Nicolás Cruz.

Vocales Suplentes: Gonzalo Pablo Martín, Favio René Ocampo y María del Carmen Lado.

Ejes de gestión y logros recientes

El equipo de "Participación y Cambio" basa su plataforma en los resultados obtenidos en los últimos dos años, destacando:

Récord Financiero: Presentación del mejor balance en los 65 años del Colegio, logrando equilibrio fiscal y la cancelación de créditos bancarios históricos.

Crecimiento Edilicio: Adquisición de la propiedad unificada para la sede y puesta en valor de las instalaciones del Colegio y el Instituto (que cumple 25 años).

Modernización Digital: Desarrollo de la certificación de firma online, contratos digitales y un sistema informático blindado para la seguridad de los matriculados.

Federalismo Real: Apertura de mesas de votación en los distritos y presencia activa en los 14.000 km² de jurisdicción, trabajando codo a codo con los intendentes locales.

Defensa Gremial: Acción directa contra el ejercicio ilegal de la profesión (más de 270 expedientes anuales) y asesoramiento personalizado ante la Caja de Jubilaciones.