Información General | 24 Mar
Cambio de cronograma
Vuelve el horario bancario habitual en La Plata
A partir del próximo miércoles 25 de marzo, las entidades financieras de La Plata y de la gran mayoría de los municipios bonaerenses retomarán la atención al público en la franja de 10 a 15 horas. La medida marca el fin del esquema de verano impulsado por el Gobierno provincial para mitigar las altas temperaturas.
Con la llegada del otoño y el descenso gradual de las temperaturas, la logística diaria de millones de bonaerenses vuelve a su ritmo tradicional. Los bancos de La Plata y de la gran mayoría de los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires retomarán su horario de atención habitual de 10 a 15 horas a partir de este miércoles 25 de marzo.
Esta modificación, que impacta directamente en la organización económica y comercial de las ciudades, marca el final del "horario de verano", un esquema especial que las entidades financieras venían implementando desde el pasado 1 de diciembre. Durante esos meses de calor intenso, las sucursales abrieron sus puertas de 8 a 13 horas.
Esta estrategia estival, acordada habitualmente entre el Gobierno bonaerense y la Asociación Bancaria, tiene un objetivo claro y preventivo: evitar que los clientes, especialmente los adultos mayores y jubilados, deban hacer filas o movilizarse durante las horas de mayor exposición al sol y riesgo de golpes de calor. El plazo formal para este esquema de emergencia térmica fue establecido por el Ejecutivo provincial hasta el domingo 22 de marzo, dando paso a la transición hacia la normalidad operativa.
El retorno a la franja de las 10 a las 15 horas no es un dato menor para la dinámica productiva de la provincia. Afecta la compensación de cheques, el horario de máxima afluencia en los centros comerciales y la rutina del sector público y privado.
El alcance de la medida es masivo. Entre los distritos que ajustarán sus relojes bancarios se encuentran polos administrativos y económicos clave como la ciudad capital, La Plata, centros agroindustriales de peso como Chivilcoy, Pergamino y Junín, y localidades costeras que acaban de finalizar su temporada alta, como General Pueyrredón (Mar del Plata), Pinamar, Villa Gesell y La Costa.
Para garantizar la correcta información de los usuarios, a continuación se detalla la lista completa de los municipios que vuelven al horario tradicional:
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Región Capital y cercanías: La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena, Punta Indio, San Vicente.
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Zona Norte y Noroeste: Arrecifes, Baradero, Campana, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, Exaltación de la Cruz, General Arenales, General Pinto, General Rodríguez, General Villegas, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, San Nicolás, San Pedro, Zárate.
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Centro y Cuenca del Salado: Alberti, Azul, Bolívar, Bragado, Carlos Casares, Castelli, Chascomús, Chivilcoy, Dolores, General Alvear, General Belgrano, General Las Heras, General Paz, Las Flores, Lezama, Lobos, Luján, Mercedes, Monte, Navarro, Olavarría, Pehuajó, Pila, Roque Pérez, Saladillo, Suipacha, Tapalqué, Trenque Lauquen.
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Costa Atlántica y Sudeste: Ayacucho, Balcarce, General Alvarado, General Guido, General Lavalle, General Pueyrredón, La Costa, Lobería, Madariaga, Mar Chiquita, Necochea, Pinamar, San Cayetano, Tandil, Tordillo, Villa Gesell.
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Sur y Sudoeste: Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Bahía Blanca, Benito Juárez, Carlos Tejedor, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Florentino Ameghino, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Lamadrid, Laprida, Maipú, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Puán, Rauch, Rivadavia, Saavedra, Salliqueló, Tornquist, Tres Arroyos, Tres Lomas, Viamonte, Villarino.