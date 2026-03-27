Vuelve el horario bancario habitual en La Plata

Con la llegada del otoño y el descenso gradual de las temperaturas, la logística diaria de millones de bonaerenses vuelve a su ritmo tradicional. Los bancos de La Plata y de la gran mayoría de los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires retomarán su horario de atención habitual de 10 a 15 horas a partir de este miércoles 25 de marzo.

Esta modificación, que impacta directamente en la organización económica y comercial de las ciudades, marca el final del "horario de verano", un esquema especial que las entidades financieras venían implementando desde el pasado 1 de diciembre. Durante esos meses de calor intenso, las sucursales abrieron sus puertas de 8 a 13 horas.

Esta estrategia estival, acordada habitualmente entre el Gobierno bonaerense y la Asociación Bancaria, tiene un objetivo claro y preventivo: evitar que los clientes, especialmente los adultos mayores y jubilados, deban hacer filas o movilizarse durante las horas de mayor exposición al sol y riesgo de golpes de calor. El plazo formal para este esquema de emergencia térmica fue establecido por el Ejecutivo provincial hasta el domingo 22 de marzo, dando paso a la transición hacia la normalidad operativa.

El retorno a la franja de las 10 a las 15 horas no es un dato menor para la dinámica productiva de la provincia. Afecta la compensación de cheques, el horario de máxima afluencia en los centros comerciales y la rutina del sector público y privado.

El alcance de la medida es masivo. Entre los distritos que ajustarán sus relojes bancarios se encuentran polos administrativos y económicos clave como la ciudad capital, La Plata, centros agroindustriales de peso como Chivilcoy, Pergamino y Junín, y localidades costeras que acaban de finalizar su temporada alta, como General Pueyrredón (Mar del Plata), Pinamar, Villa Gesell y La Costa.

Para garantizar la correcta información de los usuarios, a continuación se detalla la lista completa de los municipios que vuelven al horario tradicional: