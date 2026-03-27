El "Tanque" Gaich se llevó la pelota para la colección: Tres goles en apenas nueve minutos ante Central Córdoba

El Estadio UNO fue testigo de una noche mágica y llena de goles para Estudiantes de La Plata.

En el marco de la fecha 12 del Grupo A del Torneo Apertura 2026, el "Pincha" superó por un contundente 5-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, en un partido que quedará grabado en la memoria de los hinchas albirrojos por la histórica actuación de Adolfo Gaich.

Casi 50 años del golpe: la historia de una familia, la búsqueda y el rol del EAAF para reconstruir la verdad Gaich, quien ingresó desde el banco de suplentes a los 72 minutos en reemplazo de Guido Carrillo, necesitó apenas nueve minutos para marcar tres goles y sellar un triplete histórico.

El "Tanque" comenzó su show a los 80′, tras un centro preciso de Tiago Palacios. Poco después, a los 85′, recibió una asistencia de Mikel Amondarain y empujó la pelota con la pierna derecha para firmar el 4-0 parcial. El delantero completó su hat-trick a los 88′ con un cabezazo letal tras una habilitación de José Sosa.

Una actuación de récord:

Triplete en tiempo récord: Gaich marcó sus tres goles en apenas nueve minutos, convirtiéndose en uno de los tripletes más rápidos en la historia del fútbol argentino. Detras de Manuel Pellegrina (vs. Lanus en 1940) y Sergio Fortunato (vs.Juventud Antoniana en 1978)

Primer suplente en lograrlo: Con esta actuación, Gaich se transformó en el primer suplente en anotar tres goles con la camiseta de Estudiantes de La Plata en un mismo partido.

Cifras impactantes: El "Tanque" jugó apenas 18 minutos y necesitó solo cinco toques y tres remates al arco para marcar sus tres goles.

El "Tanque" se llevó la pelota

Tras el pitazo final, Gaich se mostró emocionado y no pudo ocultar su alegría por la histórica actuación:

"Me llevo la pelota para la colección".

El delantero destacó el trabajo del equipo y la importancia de sumar de a tres puntos en un partido clave para las aspiraciones de Estudiantes en el torneo.

La actuación de Gaich ratifica el buen momento de Estudiantes y enciende la ilusión de los hinchas pincharratas de cara a lo que resta del Apertura.