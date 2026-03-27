A 50 años del golpe de Estado: todo lo que tenés que saber de la marcha

Este 24 de marzo no es una fecha más en el calendario cívico de la República Argentina. A 50 años del golpe de Estado de 1976, la herida sigue abierta y la memoria se hace carne en las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En una jornada de profundo peso histórico e inocultable voltaje político, cientos de miles de manifestantes volverán a colmar la Plaza de Mayo por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia.

Organismos de derechos humanos, partidos políticos de diverso signo, poderosos sindicatos y movimientos sociales articularán una demostración de fuerza en el espacio público. Este año, a cinco décadas del inicio de la dictadura más sangrienta que vivió el país, la convocatoria está unificada bajo una consigna central, dolorosa y estrictamente vigente: "Que digan dónde están".

La historia de resistencia en Argentina tiene nombre de mujer y pañuelo blanco. Las Madres de Plaza de Mayo fijaron su punto de partida a las 13:00 horas en la emblemática puerta de la Casa de las Madres, ubicada en Hipólito Yrigoyen 1584. Lo harán bajo un lema que resume su medio siglo de caminatas: "Rebeldía y coraje porque la única lucha que se pierde es al que se abandona".

Desde ese epicentro del activismo, las Madres iniciarán su marcha hacia la histórica plaza. Sin embargo, el dato político ineludible de esta columna es que la movilización se dará en el marco de un acto donde se espera la presencia confirmada del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. En un contexto nacional de fuerte polarización económica y discursiva, la foto de Kicillof escoltando a las Madres a 50 años del golpe consolida su perfil como uno de los principales referentes de la oposición y heredero del capital simbólico del peronismo en materia de derechos humanos.

La épica militante: la marcha de La Cámpora

Como ya es una tradición que marca el pulso de la mañana de cada 24 de marzo, la agrupación La Cámpora protagonizará una de las movilizaciones más extensas de la jornada. Su militancia fue convocada a las 07:00 de la mañana en las puertas de la ex ESMA (hoy Espacio Memoria y Derechos Humanos), ubicado en el barrio de Núñez.

Desde allí, emprenderán una caminata de más de 13 kilómetros que atravesará la ciudad. Un detalle fundamental en su recorrido es que, antes de confluir en la Plaza de Mayo, la columna pasará por San José 1111. Este punto no es menor en el mapa de la política argentina: es el histórico domicilio/despacho de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, un gesto de lealtad estructural que reafirma la identidad de la agrupación.

El peso del movimiento obrero organizado será decisivo en la postal final del medio siglo. La Confederación General del Trabajo (CGT), central obrera clave, llamó a concentrar a las 14:00 horas en Diagonal Sur y Bolívar bajo el lema institucional "Florecerán Pañuelos".

Asimismo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y las dos vertientes de la CTA unificaron su punto de encuentro: se reunirán a partir de las 12:00 del mediodía en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen. En su convocatoria conjunta dejaron un mensaje contundente: "Seguimos gritando ¡Nunca Más! Seguimos marchando por Memoria, Verdad y Justicia. Seguimos de pie y en lucha por nuestros 30 mil compañeros y compañeras detenidos/desaparecidos".

Lejos de quedar como una fecha exclusiva del peronismo o la izquierda, la Unión Cívica Radical (UCR) también dirá presente. El partido centenario, histórico impulsor del Juicio a las Juntas, convocó a sus bases a las 13:00 horas en la esquina de Alsina y Entre Ríos.

La culminación de esta enorme logística urbana tendrá lugar frente a la Casa Rosada. El acto central está previsto para después de las 16:00 horas, momento en el que se espera que todas las columnas hayan ingresado a la Plaza de Mayo.

Fiel a la dinámica histórica de esta conmemoración, que refleja tanto las unidades de acción en las calles como las diferencias políticas de fondo, no habrá una voz única, sino dos lecturas institucionales:

A las 16:30 horas, se dará lectura al documento principal. Este texto es el resultado de un delicado consenso político entre el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y la Mesa de Organizaciones de Derechos Humanos (que nuclea a Madres y Abuelas, entre otros organismos de base). Posteriormente, cerca de las 17:30 horas, subirá al escenario el segundo bloque. Se leerá un documento impulsado específicamente por las organizaciones del Frente de Izquierda, con el PTS y el Partido Obrero a la cabeza, marcando sus propios matices y exigencias frente al escenario socioeconómico actual.

A 50 años, la Plaza de Mayo volverá a ser la caja de resonancia de un país que, medio siglo después, sigue exigiendo memoria, defendiendo la verdad y clamando por justicia.