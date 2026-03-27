Elecciones 2027 en Buenos Aires: el peronismo impulsa cambios clave

El peronismo de la provincia de Buenos Aires comenzó a delinear una reforma electoral de fondo con la mira puesta en las elecciones de 2027. El borrador, que aún no fue oficializado, incluye cambios estructurales que buscarán discutir con la oposición en los próximos meses.

El objetivo político es claro: sostener el control del territorio bonaerense y ordenar la competencia interna para evitar fugas de votos en la elección general.

Aunque el vínculo con Axel Kicillof no atraviesa su mejor momento, dentro del espacio dan por hecho que el gobernador avanzará con el desdoblamiento electoral en el corto plazo.

Cambios en la fórmula: sin vicegobernador en internas

Uno de los ejes más relevantes del proyecto es la eliminación de la figura del vicegobernador en las PASO. El esquema permitiría que:

El candidato que pierda la interna pueda convertirse en vice del ganador.

Se mantenga cohesionada la estructura política del espacio.

Se evite la dispersión electoral en la elección general.

La iniciativa busca evitar antecedentes como el de 2015, cuando Julián Domínguez y Fernando Espinoza perdieron la interna y luego el candidato Aníbal Fernández fue derrotado por María Eugenia Vidal.

Separación total de elecciones: el punto más polémico

Otro de los pilares del borrador es desvincular completamente la elección provincial de la nacional. Esto implicaría un cronograma escalonado:

Primero: cierre de listas y elección bonaerense.

Después: definición de candidaturas nacionales.

Finalmente: elecciones presidenciales en octubre.

Desde el peronismo sostienen que este esquema permitiría definir una estrategia nacional en base al resultado provincial.

Sin embargo, el planteo ya genera resistencias. Sectores cercanos a Kicillof advierten que esta lógica podría dejar aislado al gobernador en una eventual carrera presidencial.

Incluso, según el borrador, el mandatario definiría su candidatura nacional recién después de la elección provincial, con un nuevo gobernador ya electo.

Lo que tenés que saber

La reforma apunta a las elecciones de 2027 .

. Se eliminaría el vicegobernador en las internas.

Se busca separar completamente elecciones provinciales y nacionales.

Podrían suspenderse las PASO en distritos con lista única.

Hay tensiones internas dentro del peronismo.

PASO condicionadas: menos internas en los distritos

El tercer eje del proyecto introduce un cambio sensible: no habría PASO en municipios donde haya consenso para un candidato único.

La medida apunta a:

Fortalecer candidaturas locales.

Evitar divisiones internas.

Llegar más competitivos a la elección general.

Pero no todos están de acuerdo. Dirigentes del conurbano alertan que esto podría debilitar la participación de las bases y reducir la movilización política.

“Se corre el riesgo de cortar los vasos comunicantes con la militancia”, advierten desde sectores críticos.

Un calendario electoral bajo presión

La implementación de estos cambios implicaría un cronograma extremadamente ajustado, ya que deberían resolverse:

PASO provinciales.

Elección general bonaerense.

Cierre de listas nacionales.

Todo antes de la elección presidencial.

Por ese motivo, ya circula la posibilidad de adelantar las elecciones generales provinciales a mayo, aunque aún no hay definiciones oficiales.