Gimnasia: Zaniratto recupera a Miramon y busca el reemplazo de Steimbach

El predio de Estancia Chica volvió a la actividad bajo una consigna clara: aprovechar el receso de la Fecha FIFA para resetear el equipo.

Luego de la caída en el Estadio José Fierro, el plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata inició una semana de trabajos intensos que incluirá doble jornada y concentración para ajustar las clavijas defensivas y tácticas que fallaron en Tucumán.

La planificación para recibir a Huracán —partido que se perfila para el domingo 5 de abril— presenta un doble desafío reglamentario y estratégico para Zaniratto.

El entrenador no podrá contar con Alexis Steimbach ni con Augusto Max, quienes alcanzaron la quinta tarjeta amarilla y deberán cumplir una fecha de suspensión.

Sin embargo, las noticias positivas equilibran la balanza. Para el duelo contra el Globo, el Lobo recuperará a dos de sus pilares indiscutidos:

Nelson Insfrán: El dueño del arco retomará su lugar tras la recuperación.

Augusto Miramón: El motor del mediocampo vuelve para darle equilibrio al equipo.

Altas médicas: Tanto Germán Conti como el arquero Julián Kadijevic ya trabajan a la par y podrían ser citados.

Dudas en la zaga central

La defensa es el área que más preocupa al cuerpo técnico. Tras una actuación de Gonzalo Errecalde ante Atlético Tucumán que no terminó de convencer, y el presente irregular de Renzo Giampaoli, la figura de Germán Conti asoma como la solución natural.

El experimentado central podría recuperar la titularidad para aportar la voz de mando que el equipo extrañó en el Norte.

Zaniratto aprovechará estos días sin competencia oficial para profundizar en movimientos tácticos específicos, buscando que el Bosque vuelva a ser la fortaleza que el equipo necesita para escalar en la tabla.