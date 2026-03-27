Boleta Única en PBA: Kicillof negocia con libertarios por reelecciones

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, evalúa una negociación clave con sectores de La Libertad Avanza para introducir la Boleta Única de Papel (BUP) en territorio bonaerense. La iniciativa incluiría una contrapartida de alto impacto político: habilitar las reelecciones indefinidas para intendentes y legisladores.

La posibilidad de este acuerdo, que ya había comenzado a circular a comienzos de año, volvió a tomar fuerza en La Plata, donde funcionarios de segunda línea del gabinete provincial reconocen que el entendimiento es “posible”, aunque aún no hay definiciones concretas.

Sin embargo, el principal obstáculo no está en la oposición, sino dentro del propio oficialismo. La interna del peronismo complica cualquier avance, ya que el gobernador no puede garantizar que todos los bloques acompañen la iniciativa en la Legislatura bonaerense.

Falta de interlocutores y desconfianza política

Uno de los principales problemas para avanzar en la negociación es la falta de interlocutores claros entre los distintos espacios políticos. Paradójicamente, una dificultad que Kicillof señalaba respecto a la oposición ahora impacta en La Libertad Avanza, que no tiene definido con qué sector del peronismo cerrar un eventual acuerdo.

Desde el espacio libertario evitan pronunciarse públicamente. Según trascendió, temen que una señal a favor del acuerdo termine frustrándose por las divisiones internas del oficialismo.

Un diputado del sector fue contundente: “Hoy no existen conversaciones serias. Si aparece un planteo real, estamos dispuestos a escuchar”.

Lo que está en juego: sistema electoral y poder territorial

El eventual acuerdo combina dos temas sensibles:

Implementación de la Boleta Única de Papel en la provincia

Reelecciones indefinidas para intendentes y legisladores

Fin del sistema tradicional de boleta partidaria

Posibilidad de elecciones concurrentes (nacionales y provinciales el mismo día)

Actualmente, 82 intendentes bonaerenses no podrían ser reelectos en 2027 bajo la normativa vigente. Este universo incluye dirigentes de todos los espacios políticos: peronismo, radicalismo, PRO y también libertarios.

Para algunos sectores de La Libertad Avanza, avanzar con la BUP representa un cambio estructural en el sistema electoral, incluso por encima del costo político de habilitar reelecciones indefinidas, una medida que históricamente cuestionaron por beneficiar a la “casta”.

Dudas dentro del peronismo sobre el cambio electoral

Dentro del oficialismo también hay interrogantes sobre los beneficios de avanzar en este esquema. El peronismo ha defendido históricamente la boleta partidaria, con la que logró buenos resultados en elecciones provinciales recientes.

En contrapartida, el sistema de Boleta Única fue utilizado en elecciones nacionales donde el espacio sufrió derrotas, lo que genera resistencias internas.

Además, implementar la BUP eliminaría uno de los argumentos para desdoblar elecciones, ya que permitiría votar cargos nacionales y provinciales el mismo día sin inconvenientes técnicos.

Por ahora, el acuerdo sigue en etapa preliminar y sin garantías de avance. Las negociaciones dependen tanto de la voluntad política como de una interna peronista que, una vez más, aparece como el factor determinante.