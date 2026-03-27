Monotributo y salud: alertan por desfinanciamiento de obras sociales

El sistema de salud argentino enfrenta una nueva señal de alarma. El secretario general de Armando Cavalieri planteó ante el ministro Mario Lugones que el esquema actual de aportes de los monotributistas resulta insuficiente frente al aumento sostenido de los costos médicos.

Según el informe presentado, el aporte mensual al sistema de obras sociales por parte de un monotributista ronda los $22.000, una cifra muy por debajo del costo real de las prestaciones. Actualmente, el Programa Médico Obligatorio (PMO) supera los $100.000 mensuales por adulto y llega a $170.000 en adultos mayores. La brecha, según advirtieron, compromete la sostenibilidad del sistema.

Costos médicos en alza y aportes congelados

El documento entregado al Ministerio de Salud detalla que el aporte actual ni siquiera alcanza para cubrir prestaciones básicas. Por ejemplo:

Una consulta médica ya supera ampliamente el aporte mensual.

Una radiografía cuesta entre $80.000 y $150.000 .

. Estudios clínicos completos van de $200.000 a $300.000 .

. Cirugías simples pueden oscilar entre $1.000.000 y $2.500.000.

A esto se suman tratamientos complejos como oncología o enfermedades crónicas, que elevan aún más el gasto sanitario.

Desde el sindicato remarcaron que este escenario genera un “desfinanciamiento estructural” que pone en jaque a las obras sociales.

El riesgo: monotributistas fuera del sistema

Actualmente, más de 300.000 monotributistas reciben cobertura a través de OSECAC. Sin embargo, Cavalieri advirtió que, si no se corrige el esquema, podrían quedar progresivamente excluidos.

“El sistema no puede sostener indefinidamente este desfasaje”, señaló el dirigente, quien pidió medidas urgentes para evitar una crisis mayor.

Lo que tenés que saber

El aporte de monotributistas es de $22.000 mensuales .

. El costo del PMO supera los $100.000 por adulto .

. Más de 300.000 afiliados podrían quedar en riesgo.

podrían quedar en riesgo. El sistema podría derivar más pacientes al sector público.

Las opciones que se analizan

Durante la reunión también se plantearon posibles soluciones para evitar el colapso del sistema:

Equiparar el aporte de monotributistas al de trabajadores en relación de dependencia.

Eliminar el componente de salud dentro del monotributo.

Desde OSECAC aclararon que no buscan excluir a los monotributistas, sino garantizar la continuidad del acceso a la salud.

“El desafío es encontrar un equilibrio que permita sostener el sistema solidario sin dejar a nadie afuera”, concluyó Cavalieri.