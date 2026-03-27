Tragedia en La Plata: un bebé murió tras un parto domiciliario de emergencia en una vivienda de la zona oeste

La madrugada de este miércoles se tiñó de luto en la periferia de La Plata. Lo que debería haber sido un momento de celebración para una familia del barrio de San Carlos se transformó, en cuestión de minutos, en una escena de desesperación y dolor. Una joven de 25 años dio a luz de manera repentina en su vivienda, pero el recién nacido no logró sobrevivir pese a los denodados esfuerzos de las fuerzas de seguridad y los profesionales de la salud.

El episodio, que ocurrió bajo la jurisdicción de la Subcomisaría La Unión, se desencadenó cerca de las 6:40. Según confirmaron fuentes policiales, un hombre —pareja de la mujer— salió a la calle con el bebé en brazos en busca de auxilio, interceptando a una patrulla que realizaba tareas de prevención en la zona. La imagen era desgarradora: el pequeño no presentaba signos vitales y el padre se encontraba en un estado de profunda crisis nerviosa.

Ante la emergencia y la falta de tiempo para esperar una ambulancia, los efectivos policiales iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, ante la ausencia de respuesta favorable, los agentes decidieron el traslado urgente hacia el Hospital Interzonal Especializado de Agudos y Crónicos "Dr. Alejandro Korn", en la localidad de Melchor Romero.

Al llegar al nosocomio, el equipo médico de guardia tomó el relevo de las maniobras de resucitación. No obstante, tras varios minutos de intentos médicos infructuosos, se constató el fallecimiento del menor. "El nacimiento fue tan repentino que no hubo margen para el traslado previo de la madre", detallaron los investigadores que trabajan en el caso.

Investigación judicial en curso

El hecho ha generado una fuerte conmoción en la comunidad platense, tanto por la juventud de la madre como por el trágico desenlace en un contexto de vulnerabilidad y urgencia. La causa ha quedado bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 de La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield.

La fiscalía ha dispuesto la intervención de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes en el domicilio de San Carlos. El objetivo es reconstruir minuciosamente el contexto del parto y determinar si existieron complicaciones médicas previas o factores externos que incidieron en el deceso.