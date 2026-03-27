La delegada de Gonnet echó a empleado con cáncer porque no le cae bien: el hombre cobra $305 mil, se encadenó y resiste | VIDEO

El hombre, de más de 50 años de edad, cuyo nombre es Edgardo Ariel Medina, se encadenó en la puerta de la oficina comunal y está dispuesto a resistir todo lo que sea necesario para dar vuelta esta autoritaria orden sin sentido ni escrúpulos. El apoyo de sus compañeros es incondicional.

Un móvil de PrimeraPagina.info acudió hasta el lugar de los hechos, en calle 15 bis y 494, para hablar con Medina, conocer su versión del problema y tratar de entrevistar a la delegada Jésica Poblet. Sin embargo, la funcionaria municipal decidió no hablar con los medios.

Al momento de publicarse esta nota, Jésica Poblet se encontraba reunida con dos referentes del Sindicato de Trabajadores Municipales de La Plata para tratar de destrabar la situación que paraliza una parte de las tareas del área en cuestión.

Sin embargo, al parecer esa mediación será muy difícil, ya que Poblet tiene la firme convicción de no dar brazo a torcer: "Es él o yo. En esto me juego la cabeza. Si me tengo que ir me voy, pero no voy a tolerar esta situación", habría dicho a viva voz a quen quiera oirla en el moderno edificio comunal de 15 bis y 494, a pasitos de las mejores canchas de rugby y hockey sobre césped de La Plata.