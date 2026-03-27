25 de marzo: por qué hoy es el Día Mundial del Waffle

La dinámica de las tendencias globales no es ajena a la política del consumo en Argentina. En un contexto donde la identidad gastronómica suele ser campo de batalla cultural, el Día Internacional del Waffle (o Día del Gofre) emerge cada 25 de marzo no solo como una efeméride culinaria, sino como un indicador de cómo las costumbres del "viejo mundo" se asientan en el ADN local. Desde las cafeterías de especialidad en el eje de la Avenida 51 en La Plata hasta los polos gastronómicos de Capital Federal, el waffle ha dejado de ser un producto exótico para convertirse en un protagonista de la economía de cercanía.

Para entender el presente de este producto, es necesario rastrear su genealogía. El gofre (del francés gaufre) o waffle (del neerlandés wafel) es, en esencia, una pieza de ingeniería gastronómica: una galleta crujiente con forma de rejilla, nacida en las tierras de la actual Bélgica. Su diseño no es azaroso; la estructura de celdas permite retener el acompañamiento, optimizando la experiencia del sabor.

Aunque su origen se remonta a la época medieval, su desembarco en el continente americano —específicamente en el Norte— se produjo en 1620 a través de los colonos provenientes de los Países Bajos. Este dato no es menor para el análisis histórico: el waffle fue uno de los primeros "embajadores culturales" de Europa en el nuevo mundo, estableciendo una hegemonía que hoy se traduce en franquicias y emprendimientos locales que dinamizan el empleo joven en las principales ciudades bonaerenses.

La institucionalización de esta fecha tiene un componente estacional estratégico. Fue Suecia el país que dio el paso decisivo para fijar el 25 de marzo como el día del calendario para esta celebración, coincidiendo con el inicio de la primavera en el hemisferio norte. Con el correr de las décadas, la tradición fue adoptada por otros mercados, transformándose en un hito global que hoy las redes sociales potencian bajo lógicas de marketing digital y viralización.

En Argentina, el fenómeno se observa con particular interés en los centros urbanos de mayor densidad. El sector gastronómico platense, por ejemplo, ha integrado el waffle a la carta de desayunos y meriendas, compitiendo directamente con clásicos nacionales como la medialuna. Aquí, el factor "experiencia" es determinante: el waffle permite una personalización (frutas, sirope, crema o café caliente) que encaja perfectamente con las exigencias del consumidor actual, que busca no solo alimentarse, sino "compartir" su consumo en plataformas como Instagram y TikTok.

Receta para hacer gofres en casa

Te dejamos una receta para hacer tus propios gofres caseros:

Ingredientes:

2 tazas de harina de trigo.

2 cucharaditas de polvo de hornear.

1/2 cucharadita de sal.

1/4 taza de azúcar.

3/4 tazas de leche.

2 huevos.

1 cucharadita de extracto de vainilla.

1/2 taza de mantequilla derretida

Instrucciones:

Precalentar la gofrera.

En un tazón grande, mezclar la harina, el polvo de hornear, la sal y el azúcar.

En otro tazón, batir los huevos y luego añadir la leche, la vainilla y la mantequilla derretida. Mezclar bien.

Añadir la mezcla líquida a la mezcla de harina y mezclar hasta que quede suave.

Verter la masa en la gofrera caliente, llenando cada molde hasta aproximadamente 2/3 de su capacidad.

Cocinar durante unos 3-5 minutos o hasta que los gofres estén dorados y crujientes.

Sacar los gofres de la gofrera y servir calientes con jarabe de arce, frutas frescas, nata montada o cualquier otro topping que prefieras.

¡Disfruta de tus deliciosos gofres caseros!