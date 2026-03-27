Mañana accidentada en Ensenada: un camión chocó contra un poste de luz en Punta Lara

Un impactante accidente de tránsito se registró este miércoles por la mañana en Ensenada, cuando un camión con acoplado chocó contra un poste de alumbrado público en plena diagonal 74, provocando complicaciones en el tránsito y un importante derrame de combustible.

El siniestro ocurrió en el tramo de la arteria que conecta La Plata con Punta Lara, una zona de circulación clave en la región.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo era conducido por un joven de 21 años, quien por causas que aún se investigan perdió el control, impactó contra una columna de alumbrado y la derribó. Como consecuencia del choque, el camión quedó cruzado sobre la calzada, obstruyendo parcialmente el tránsito.

Tras el impacto, se produjo el derrame de una importante cantidad de combustible sobre el asfalto, lo que generó una situación de riesgo y obligó a desplegar un operativo de emergencia en la zona. Participaron del operativo los Bomberos Voluntarios de Ensenada, personal policial y agentes municipales

Los equipos trabajaron para contener el derrame, evitar riesgos mayores y ordenar la circulación vehicular, que se vio seriamente afectada durante varias horas.

De acuerdo a los primeros datos, no hubo otros vehículos involucrados y el conductor no sufrió heridas de gravedad. Además, se confirmó que el joven no es oriundo de la zona, sino que proviene de San Nicolás de los Arroyos.