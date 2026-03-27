Alerta roja en City Bell: La FIFA inhibe a Estudiantes y bloquea el mercado de pases

La tranquilidad deportiva de Estudiantes de La Plata se vio sacudida por una notificación desde Zúrich.

La FIFA impuso una sanción que vuelve a poner el foco en la situación administrativa y financiera del club.

La medida prohíbe taxativamente la incorporación de jugadores, lo que limita severamente las opciones del cuerpo técnico para reforzar el plantel en medio de la competencia actual.

Sobre el origen del conflicto la decisión responde a un litigio económico no resuelto, vinculado habitualmente a deudas por transferencias de jugadores, contratos incumplidos o compromisos asumidos con otras entidades del fútbol profesional.

A diferencia de otras sanciones disciplinarias, esta inhibición no implica la quita de puntos ni la suspensión de la participación en torneos oficiales.Mientras la sanción no tiene una fecha de caducidad determinada;

se levantará de forma automática únicamente cuando Estudiantes acredite el pago total de la obligación económica que originó el reclamo.

El club se ve obligado a reorganizar sus prioridades, ya que no podrá inscribir nuevas caras hasta que la FIFA otorgue la habilitación oficial tras presentar la documentación del pago.

El camino a la regularización

Para recuperar la normalidad institucional, la dirigencia de Estudiantes deberá avanzar con celeridad en las gestiones financieras para destrabar el conflicto.

La preocupación en el mundo "Pincha" radica en que, de prolongarse esta situación, el rendimiento del equipo a mediano plazo podría verse afectado por la imposibilidad de renovar piezas clave o cubrir bajas por lesiones.

Mientras tanto, en La Plata se aguarda por una comunicación oficial del club que detalle el monto de la deuda y los pasos a seguir para sanear la cuenta ante el máximo organismo del fútbol mundial.