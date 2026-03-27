Berisso: Detuvieron a un joven de 20 años tras una colisión con un patrullero

Un operativo cerrojo en la zona de calles 129 entre 32 y 33 derivó en una espectacular persecución y posterior choque entre un vehículo robado y un patrullero.

El incidente comenzó cuando personal policial detectó un Fiat Uno color rojo que intentaba darse a la fuga.

Al verificar los datos mediante el sistema 911, se constató que el rodado tenía un pedido de secuestro activo por un robo agravado ocurrido el pasado 25 de marzo.

Durante el seguimiento, el sospechoso perdió el control o intentó evadir el bloqueo, colisionando de frente contra una de las unidades policiales que participaba del cerrojo.

Tres policías que se encontraban en el patrullero sufrieron diversas dolencias por el impacto, los mismo fueron asistidos por el personal del SAME que trasladó a los uniformados de manera preventiva al Hospital de Berisso, donde se confirmó que se encuentran fuera de peligro.

En el lugar fue aprehendido un joven de 20 años que conducía el Fiat Uno y resultó ileso tras el choque y la policía logró recuperar el vehículo vinculado al hecho delictivo original.

Investigación y peritajes

El caso quedó caratulado como “Encubrimiento, Robo Agravado a mano armada y lesiones culposas”, con intervención de las UFI N°1 y N°14 del Departamento Judicial La Plata. Para reconstruir la secuencia completa del siniestro y la huida, se solicitó el relevamiento de las cámaras de seguridad del Centro Operativo de Monitoreo (COM) de Berisso, además de la labor de los peritos en el lugar del hecho.

Este tipo de procedimientos subraya la necesidad de contar con una infraestructura de seguridad sólida. Como sucede en otras instituciones locales —como los Bomberos Voluntarios o la Sociedad Española—, todo lo recaudado y gestionado se vuelca a la infraestructura para garantizar que los recursos, desde cámaras hasta móviles, estén operativos para proteger a la comunidad.