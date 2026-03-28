Joaquín Panichelli, fuera del Mundial 2026: el joven delantero sufrió la rotura de los ligamentos

Lo que comenzó como una semana de ilusión en el predio de la AFA terminó en una pesadilla deportiva.

Joaquín Panichelli, el delantero que venía rompiendo redes en la Ligue 1 de Francia y se había ganado un lugar en la consideración directa del cuerpo técnico nacional, quedó descartado para el Mundial 2026.

La lesión se produjo en una de las últimas prácticas previas al amistoso frente a Mauritania.

Aunque inicialmente se especuló con un traumatismo fuerte, los estudios realizados horas más tarde confirmaron el peor diagnóstico: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Panichelli llegó con un presente brillante, en su mejor momento profesional tras una racha goleadora en el Racing de Estrasburgo, lo que lo posicionaba como el recambio natural para la delantera argentina en el Mundial.

Su ausencia obliga a Lionel Scaloni a replantear la lista definitiva de delanteros, perdiendo una variante de potencia y juventud que ilusionaba a los hinchas.