Julio Alak respaldó el reclamo judicial de la Provincia ante la Corte por el recorte de fondos nacionales

El intendente de La Plata, Julio Alak, se posicionó como uno de los principales aliados de la gestión provincial tras el encuentro encabezado por Axel Kicillof, donde se analizó el impacto de las políticas económicas nacionales en las finanzas bonaerenses.

El mandatario local confirmó que impulsará en el Concejo Deliberante local la adhesión de la ciudad a los reclamos judiciales, entendiendo que esta gestión ante la Corte Suprema representa una oportunidad concreta para que la capital provincial recupere recursos esenciales.

Para Alak, un dato político y judicial de extrema relevancia es la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de incorporar en su orden del día el expediente vinculado a las deudas que la ANSES mantiene con la provincia de Buenos Aires.

El intendente interpretó este paso como una señal clara de que el máximo tribunal ha decidido evaluar de manera efectiva la supresión de fondos destinados a la seguridad social que afectaron directamente al territorio bonaerense.

Un diagnóstico sobre la crisis productiva

Más allá de la estrategia legal, el jefe comunal platense coincidió con la lectura del Gobernador respecto al deterioro de la actividad económica.

Según su visión, se registra una caída pronunciada en la producción dentro de la Provincia, afectando principalmente a sectores de empleo intensivo como la construcción, el comercio y las industrias manufactureras.

El intendente consideró que la reunión fue oportuna y valiente, permitiendo a los jefes comunales obtener claridad y pautas de acción frente al complejo escenario actual.

En relación al Impacto en la recaudación, Alak señaló que el parate económico nacional conlleva una merma en los ingresos fiscales provinciales. Sin embargo, aclaró que, por el momento, la recaudación propia en el municipio de La Plata logra sostenerse.