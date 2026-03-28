Alak ya muestra su armado provincial: recibió a Duhalde y a 60 referentes históricos del peronismo de PBA

El evento, que iba a realizarse en la casa del jefe comunal ubicada en un coqueto barrio de la localidad platense de Gonnet, a pasos de la histórica República de los Niños (una joya intacta y reluciente del mejor peronismo), debió cambiar de escenario debido a la cantidad enorme de referentes que se fueron sumando al convite alakista: la cena se hizo finalmente en el camping del Sindicato de Pasteleros de La Plata, situado en calle 457 entre 12B y 12A (Altura Camino Centenario Km 11,2).

Hasta allí concurrieron unos sesenta dirigentes que en casi todos los casos superan los 65 años y que alguna vez fueron intendentes, diputados, senadores o ministros (en algunos casos varias o todas esas chapas combinadas), durante las décadas de los '80 y '90 y la primera parte de este siglo XXI. Fueron figuras descollantes del peronismo durante muchos años, son cuadros políticos con enorme experiencia de gestión y hace demasiado tiempo que no eran invitados a debatir sobre un armado territorial en PBA.

A pesasr de los implantes dentales, los bastones y la deforestación capilar que trae aparejado el paso de los años, a la mayoría de los comenzales que llegaron temprano, tipo 8:00 PM a Pasteleros, en la curva que divide Villa Elisa de City Bell, se los notó muy lúcidos, informados y por primera vez en mucho tiempo "motivados políticamente" como cuando eran jóvenes líderes distritales, secionales o provinciales, según el caso.

Entre las caras que se vieron anoche en La Plata, se destacaron, además de Duhalde y su emblemática esposa Chiche, ex intendentes doderosísimos como Baldomero "Cacho" Alvarez de Olivera (Avellaneda), Raúl Othacehé (Merlo), Julio Pereyra (F. Varela), Jorge Villaverde (Alte. Brown), Alfredo César "Tati" Meckievi (Dolores), Oscar Rodriguez (Pte. Perón y ex titular de la SIDE) entre otros.

También participó y fue orador el ex ministro de Economía de la Nación post 2001, Jorge Remes Lenicov, y ex legisladores como Alberto "Cabezón" Delgado, Carlos Cottini, Carlos "Negro" Bonicatto (los tres platenses y alakistas puros), además de una veintena de colegas suyos.

Junto a Hilda "Chiche" González de Duhalde llegaron sus laderas históricas Chiche Doga y Elda "Lechu" Agüero. Con Remes, su mano derecha y ex ministro de Economía provincial, Jorge "Oveja" Sarghini, también ex presidente de la Cámara de Diputados provincial (nacido en la misma ciudad que Alak, Benito Juárez, y actual residente de City Bell). También Carlos "Tato" Brown (San Martín), Tomas Hogan (General Alvarado) y Jorge Argüelles.

Julio Alak no es de esos dirigentes que se enamoran de un solo ítem en cuestión de armados políticos, sino todo lo contrario. La pata de los históricos es clave porque casi nadie los trabaja. Pero es eso, una de las patas de un armado que pretende ser tan amplio, multifacético y heterodoxo como la mismísima provincia de Buenos Aires que desea gobernar. El alakismo también trabaja en las otras por lo menos veinte patas sobre las que se sostendría su proyecto bonaerense.

Ya arma diferentes grupos para trabajar el tema más espinoso del momento: la Juventud. Aspira a juntar pibes desde la JP, la JUP, el desarrollo territorial, las diversas vertientes religiosas, los deportes, la cultura y las redes sociales. Avanza también sobre el colectivo más activo de las últimas décadas: la mujeres. Allí, la seducción política podría llegar desde vertientes tan amplias y politizadas, como desde acciones simples, políticas y de gestión, que determinen un acercamiento a los sectores femeninos más desinformados de la sociedad.

En materia sindical, Alak fue siempre un experto en seducir a referentes gremiales de todos los bandos, que van desde la más pura ortodoxia hasta los que se paran a la izquierda del progresismo laboral bonaerense. Sabe que si bien hoy sólo un 30% de los trabajadores de PBA están blanqueados y sindicalizados, los gremios siguen siendo una expresión poderosa del peronismo. Entre los sindicalistas presentes anoche en Villa Elisa, podemos mencionar a Antonio "Nino" Di Tomaso (UOM), Omar Alegre (Sindicato Personal Mensual Hipódromos).

En La Plata, tanto en su primera etapa de 16 años de gobierno entre 1999 y 2001, como en la actual iniciada en diciembre de 2023, tejió trabajosas alianzas desde el primer día con cada expresión institucional de los trabajadores con asiento entre las diagonales y los tilos.

Luego de la reunión, pasadas las 12 de la noche, Alak se quedó en el camping del Sindicato de Pasteleros de La Plata, analizando lo ocurrido con su equipo más íntimo hasta bien entrada la madrugada, entre los que se encontraban Norberto "Chucho" Gómez, Carlos "Negro" Bonicatto, Ana Laura Ramos, Sebastián "Mono" Tangorra, Federico Musciatti, Jorge Martín Lezcano, y varios funcionarios más.

En otras notas te vamos a contar cuáles son las otras patas del armado bonaerense del alakismo de cara a las elecciones a gobernador de octubre 2027, cómo se estructuran y sobre qué plataformas políticas se asientan.