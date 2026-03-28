Kicillof reúne intendentes en La Plata por el impacto de Milei en la Provincia

El gobernador Axel Kicillof encabezará este jueves a las 15.30 en La Plata una reunión con intendentes bonaerenses para debatir el impacto de las políticas del gobierno nacional en los municipios. El eje estará puesto en la caída de fondos, la paralización de la obra pública y la crisis de financiamiento que atraviesan los distritos.

El encuentro se desarrollará en la Casa de Gobierno provincial, donde el mandatario, junto a su gabinete técnico, presentará un informe titulado “Consecuencias económicas del gobierno de Milei en el sistema productivo y económico de la provincia de Buenos Aires y sus municipios”.

Según datos oficiales que se expondrán, la deuda acumulada de Nación con la Provincia asciende a cifras billonarias. Incluye fondos previsionales de la ANSES y partidas clave para salud y educación que fueron recortadas o directamente interrumpidas en los últimos meses.

Crisis de recursos y servicios en los municipios

Uno de los puntos centrales será el impacto directo en los municipios. Desde la Provincia advierten que la falta de transferencias y el freno de la obra pública afectan el funcionamiento básico de las comunas.

Lo que tenés que saber:

Caída de transferencias no automáticas desde Nación

Paralización total de la obra pública

Disminución de la recaudación local por menor consumo

Dificultades para sostener servicios básicos

Reclamo por fondos coparticipables

El Gobierno bonaerense buscará instalar la idea de que la crisis no distingue partidos políticos y que afecta por igual a oficialistas y opositores, especialmente en áreas sensibles como recolección de residuos, salud municipal y pago de salarios.

Además, Kicillof insistirá en avanzar con un reclamo conjunto ante la Corte Suprema para recuperar fondos coparticipables, remarcando que Buenos Aires es la provincia que más aporta al PBI pero una de las que menos recursos recibe.

Fuerte tensión política y dudas en la oposición

Más allá del diagnóstico económico, la reunión tendrá una fuerte carga política. El objetivo del gobernador es lograr una foto de unidad con intendentes de distintos espacios, aunque la participación opositora está en duda.

Algunos jefes comunales aún no confirmaron asistencia. Incluso, desde sectores de la oposición plantean reparos ante la posibilidad de que el encuentro se transforme en un acto partidario.

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, adelantó su presencia y advirtió sobre la gravedad del escenario: su municipio perdió 3 mil millones de pesos respecto al presupuesto previsto. “La crisis empieza a golpear fuerte”, afirmó.

En tanto, el jefe comunal de Tigre, Julio Zamora, señaló que evaluaba su participación y anticipó que, de asistir, llevará reclamos vinculados a la situación sanitaria.

Desde el radicalismo, el Foro de Intendentes de la UCR mantenía diferencias internas sobre asistir o no, mientras que sectores del PRO y de La Libertad Avanza ya dejaron trascender que no participarán.

La asistencia final será clave para determinar si el encuentro logra mostrar un frente amplio o queda reducido a una señal política del oficialismo bonaerense.