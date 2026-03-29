El economista cercano a Kicillof propone elevar la edad jubilatoria y crear un ingreso universal por vejez

El debate sobre la sostenibilidad del sistema previsional volvió al centro de la escena tras las declaraciones de Emanuel Álvarez Agis.

El economista, referente de la consultora PxQ y estrechamente vinculado al pensamiento económico del gobernador Axel Kicillof, planteó en El Cronista Stream que las condiciones de acceso a la jubilación deben actualizarse a la realidad demográfica actual.

Para el exviceministro de Economía, la estructura del sistema se diseñó para "otra sociedad" y hoy representa una presión insostenible sobre las cuentas públicas.

Su propuesta no busca un cambio de impacto inmediato, sino una transición progresiva que aproveche la actual ventana demográfica del país.

Los pilares de la propuesta de Álvarez Agis:

Aumento de la edad jubilatoria: Plantea elevarla de forma escalonada. Su fórmula consiste en subir un año de edad por cada dos años calendario , permitiendo que el sistema se adapte sin generar crisis sociales bruscas.

Régimen Universal por Vejez: Agis propone terminar con el actual esquema de escalas y avanzar hacia un sistema donde todos los jubilados perciban el mismo monto . "Argentina tiene que terminar con el régimen jubilatorio que tiene hoy", sentenció.

Fin de los privilegios: El economista cuestionó que las jubilaciones más altas (mencionando cifras de hasta $800.000) sean subsidiadas por el Estado. Sostuvo que es injusto financiar haberes elevados con la recaudación del IVA, un impuesto que afecta proporcionalmente más a quienes menos tienen cuando compran alimentos básicos como la leche.

El "Bono Demográfico" como oportunidad

Álvarez Agis subrayó que el momento para realizar estas reformas es ahora, antes de que el envejecimiento poblacional se profundice.

Según su visión, el objetivo es realizar las modificaciones "cuando no duelen", aprovechando que la declinación del bono demográfico apenas comienza.

Esta postura genera un fuerte impacto en el arco político, especialmente por la cercanía del economista con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, donde la gestión de Kicillof mantiene una defensa cerrada de los derechos previsionales.

Aunque las propuestas de Agis apuntan a un ordenamiento macroeconómico de largo plazo para garantizar la viabilidad del Estado.