"No se robó, se hizo por ley": Kicillof acusó al Presidente de apropiarse de un fallo judicial que contradice su discurso

La disputa por la soberanía energética y las consecuencias legales de la nacionalización de YPF sumó un nuevo capítulo de alta tensión política.

Este domingo, el gobernador Axel Kicillof respondió a las acusaciones vertidas por Javier Milei en cadena nacional, donde el Presidente había calificado la expropiación como una "aventura suicida" y una "afrenta" de la gestión kirchnerista.

Kicillof fue tajante al sostener que el proceso "no fue un robo", sino una decisión soberana amparada por una ley del Congreso de la Nación.

Según el Gobernador, el fallo de la Cámara neoyorquina valida los argumentos técnicos y legales presentados por Argentina hace más de una década, lo que deja en una posición incómoda al actual oficialismo.

Entre los puntos centrales de la respuesta de Kicillof , remarcó que la estatización de las acciones de Repsol fue un acto legislativo legítimo y no una decisión arbitraria.

Como así también le hizo saber las contradicciones a Milei. El Gobernador señaló que el Presidente, quien en campaña prometió privatizar la petrolera y avaló posturas de fondos buitre como Burford, ahora intenta "apropiarse" de un éxito judicial que contradice su propia ideología.

Luego ironizó sobre la propuesta de Milei de crear un impuesto específico para pagar el fallo adverso de primera instancia.

"Tendría que devolverla ahora" , afirmó, tras el giro que tomó la causa en la apelación.

Pidió al Ejecutivo Nacional que cese los insultos y se concentre en la gestión, evitando atribuirse méritos judiciales que, según su visión, pertenecen a la defensa del Estado iniciada en 2012.

La Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras. Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos.



Mientras el presidente Javier Milei hablaba del “impuesto Kicillof”, los propios… — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 27, 2026

El trasfondo de la sentencia

El fallo de la Corte de Nueva York marca un alivio parcial para las finanzas argentinas, al reconocer puntos clave de la defensa nacional sobre cómo se llevó adelante el traspaso accionario.

Para Kicillof, esto demuestra que la estrategia de recuperar el control de los recursos hidrocarburíferos tenía un sustento jurídico sólido, más allá de las críticas del mercado financiero y de la actual conducción de La Libertad Avanza.

Mientras Milei insiste en que la expropiación puso en riesgo el patrimonio de los argentinos, el Gobernador bonaerense reafirma que la recuperación de YPF fue el motor necesario para el desarrollo de Vaca Muerta y la soberanía energética del país.