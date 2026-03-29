Morón al rojo vivo: la acusación de Sabbatella que sacude la gestión de Ghi y un concejo dividido

La política de Morón atraviesa un sismo institucional que marca el fin de la hegemonía de Nuevo Encuentro tal como se la conoció.

El intendente Lucas Ghi decidió dar un paso al frente en su autonomía política, respaldado por un contundente triunfo en las urnas del Partido Justicialista local el pasado 15 de marzo.

Para Ghi, la victoria con casi el 70% de los votos frente al sector de Sabbatella cerró una discusión de representatividad:

"Pedían en el PJ lo que los votos no les terminaron dando", sentenció el jefe comunal, quien ahora se muestra como uno de los principales alfiles territoriales de Axel Kicillof.

Los concejales alineados con el intendente rompieron el bloque de Unión por la Patria para formar un nuevo espacio (que funcionará como interbloque). La jugada incluyó la incorporación de un edil con pasado en el PRO, lo que alimentó las críticas del ala sabbatellista.

Desde el entorno de Martín Sabbatella denuncian que Ghi se rodea de dirigentes vinculados al exintendente Juan Carlos Rousselot y de exfuncionarios de la gestión de Ramiro Tagliaferro. "No representa el modelo original", afirman.

El factor Kicillof vs. CFK: La interna nacional del peronismo fue el detonante final. Ghi apuesta por el liderazgo emergente del Gobernador, mientras que Sabbatella mantiene su lealtad irrestricta a la expresidenta.

El tablero 2027: ¿Sucesión familiar o jefa de Gabinete?

Con la prohibición de una nueva reelección en el horizonte, Lucas Ghi ya empezó a mover piezas para su sucesión.

El nombre de su hermano, José María Ghi, quien encabezó la lista en las últimas legislativas, suena con fuerza. Sin embargo, en el gabinete también asoma la figura de la jefa de Gabinete, Estefanía Franco.

Por su parte, el sabbatellismo no se da por vencido. Tras quedarse con la minoría en el PJ (6 de 24 representantes), ya planifican una revancha para 2027 con el objetivo de recuperar lo que consideran el modelo de gestión "moderno y transparente" que inició Sabbatella en 1999.

El escenario proyecta un peronismo fragmentado en tres vías: el oficialismo de Ghi, el sector de Sabbatella y el massismo representado por Martín Marinucci.