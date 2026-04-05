Una noche mágica en Caballito: el nacimiento de un nuevo proyecto musical

Una noche inesperada en Caballito dio origen a un nuevo proyecto musical. La cantante Florencia Jares protagonizó una velada especial el pasado 23 de marzo en el restobar Patio Ragú, en el marco del festejo de cumpleaños de su alumna Bettina Flores. Lo que comenzó como un encuentro íntimo se transformó de manera espontánea en una experiencia artística colectiva que sorprendió tanto a los presentes como a los propios músicos.

Durante la noche, el show fue tomando un rumbo inesperado cuando se sumaron los artistas Nicolás Grimaldi y Jorge Raúl, quienes continuaron la velada con tributos a Camilo Sesto. Uno de los momentos más destacados fue la interpretación improvisada del tango “Nada”, compartido entre Jares y Jorge Raúl, generando un clima íntimo y emotivo.

A lo largo de la velada, se sumó la participación de Fabian Coma con clásicos de Sandro, aportando un matiz romántico. El cierre de la jornada se dio en un clima festivo con karaoke y música bailable, donde incluso participó el personal del restobar, consolidando una experiencia participativa.

De este encuentro espontáneo nació una nueva propuesta artística: la conformación de un trío musical integrado por Florencia Jares, Nicolás Grimaldi y Jorge Raúl. La química y complementariedad de sus estilos dieron origen a un proyecto que ya tiene su próxima presentación confirmada: el jueves 30 de abril en Patio Ragú, en lo que será su debut formal.

Como dato de color, Nicolás Grimaldi es médico, mientras que Jorge Raúl cuenta con una amplia trayectoria como sonidista y editor, aportando una mirada técnica integral. Florencia Jares expresó su emoción por lo vivido, destacando la generosidad de sus compañeros y el deseo de seguir construyendo este camino en conjunto, basado en la colaboración y la conexión genuina entre músicos.

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Patio Ragú: @elpatio_ragu